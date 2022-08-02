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Epilator Series 8000 Epilátor na mokré aj suché použitie

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Epilator Series 8000Epilátor na mokré aj suché použitie

BRE700/00

Epilator Series 8000 Epilátor na mokré aj suché použitie

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  • Ako používať, ako epilovať, video – epilátor série 8000 na suché použitie
    Ako používať, ako epilovať, video – epilátor série 8000 na suché použitie
  • Video zum Epilierer der 8000er-Serie
    Video zum Epilierer der 8000er-Serie

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Návody a dokumentácia

Vyhlásenie o zhode UK - English (US)

  • PDF súbor, 143.8 kB
  • 9 February 2026

Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)

  • PDF súbor, 1 MB
  • 6 March 2026

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