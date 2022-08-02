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Beauty Set Series 9000 Na celé telo
Tento produkt už nie je dostupný
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BRE740/90
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Ako môžem zmeniť nastavenia rýchlosti pilníka Philips Satinelle?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Lady shavers PhilipsPuzdro
Satinelle&Epilator series 8000Kotúčový pilník na nohy
Satinelle/Epilator series 8000Exfoliačná kefková hlavica
Satinelle/Epilator series 8000Nadstavec pre citlivé oblasti
Satinelle/Epilator series 8000Kryt na citlivé oblasti
Satinelle/Epilator series 8000Nadstavec na napínanie pokožky
Satinelle/Epilator series 8000Ochranný kryt na pilník na nohy
Epilator series 8000Skrinka pre pilníky na nohy
Puzdro
Zastrihávací hrebeň
Skrinka pre pilníky na nohy
EpilatorPeelingová rukavica
EpilatorZastrihávacia hlava
Súprava pinziet
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