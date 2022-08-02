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Beauty Set Series 9000 Na celé telo

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Beauty Set Series 9000Na celé telo

BRE740/90

Beauty Set Series 9000 Na celé telo

Tento produkt už nie je dostupný

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  • Ako používať, ako epilovať, video – epilátor série 8000 na suché použitie
    Ako používať, ako epilovať, video – epilátor série 8000 na suché použitie
  • Video zum Epilierer der 8000er-Serie
    Video zum Epilierer der 8000er-Serie

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Návody a dokumentácia

Stručná používateľská príručka

  • PDF súbor, 744.6 kB
  • 30 October 2023

Vyhlásenie o zhode UK - English (US)

  • PDF súbor, 143.8 kB
  • 9 February 2026

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