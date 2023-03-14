Všestranné riešenie
Na pokožku a odstraňovanie chĺpkov
+6 druhov príslušenstva
Technológia Double Action synchronizuje dlhé keramické pinzety pri nepretržitom pevnom uchopovaní a odstraňovaní chĺpkov s dĺžkou už od 0,5 mm. Široká hlava epilátora s pinzetami dlhšími o 50 % odstraňuje viac chĺpkov jedným ťahom*. Pripravte sa na hladké týždne bez starostí.
Naše pinzety sa tiež otáčajú rýchlejšie než Braun Silk-épil 9.
32 keramických pinziet z hypoalergénneho materiálu pre pohodlné ošetrenie. Kĺžu ľahko po pokožke, vytvárajú menšie trenie a zároveň majú väčší kontakt s pokožkou*. 91 % žien potvrdilo príjemný pocit na pokožke**.
4.6
z 5
733
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
majaja77
14/03/2023
Slovensko
Overený kupujúci
odporucam
vrelo odporucam, urobi co ma, dobre vydrz baterie, uplne spokojnost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 8000 BRE721/00 Epilátor na mokré aj suché použitie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 8000 BRE721/00 Epilátor na mokré aj suché použitie
Spokojná
09/11/2021
Slovensko
Super
Niekoľko rokov som používala epilátor Braun s osvetlením a chcela som zase so svetlom, lebo je to lepšie. Našla som Philips a riskla som. Výrobok je super. Oveľa rýchlejšie vybavím holenie, bez káblov, je ľahučký, pohodlnejší do ruky, trochu hlučnejší, ale tú krátku dobu sa to dá vybaviť.
Výhody
ľahký, bez káblov
Nevýhody
hlučnejší, ale nič hrozné na pár minút
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilátor na mokré aj suché použitie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilátor na mokré aj suché použitie
Allisi
23/03/2021
Slovensko
Dokonaly !!!
Predosle skusenosti som mala s konkurencnou znackou, ale vdaka skusenostiam s vyrobkami Philips som sa rozhodla pre tento produkt. Predcil dokonca ocakavania. Kvalita prevedenia je na vyssej urovni a robotu si urobi skvele ! Oscilator v strede zariadenia je kovovy, co dufam bude znakom dlhsej zivotnosti.
Výhody
Kvalita a rychlost. Rovnako lion bateria a rychle nabijanie
Nevýhody
Trosku hlucnejsi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilátor na mokré aj suché použitie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilátor na mokré aj suché použitie
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024
v porovnaní s modelmi Philips Satinelle Advanced a Satinelle Prestige
CLT Nemecko N = 153, 2019
HUT US, 141 respondentov, 2022