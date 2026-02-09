Tento produkt už nie je dostupný
Senzor SmartSkin
3 inteligentné nadstavce: telo, tvár, presnosť
Aplikácia Lumea IPL
Používanie bez kábla aj s káblom
Na začiatok každé 2 týždne – čo je o polovicu menej často ako pri iných značkách. Potom raz mesačne iba na potrebných miestach. A je to. Ošetrenie oboch nôh od kolien dole trvá 8,5 minúty.
Séria Lumea 9000 má päť jednoducho nastaviteľných nastavení svetla. Náš snímač SmartSkin načíta váš odtieň pokožky a pomôže vám nájsť najpohodlnejšie nastavenie. Inteligentné nadstavce prispôsobujú ošetrenie každej oblasti tela.
Kvôli lepšiemu pohodliu je zariadenie Lumea série 9000 naším jediným výrobkom IPL s bezdrôtovou funkciou, vďaka ktorej je ešte jednoduchšie dostať sa na ľubovoľné miesto s presnosťou a používať ho kdekoľvek chcete.
4.5
z 5
724
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
kapybara
09/02/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Naozaj to funguje! uzovatelsky belmi jednoduche! odporucam
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Tinnky
24/08/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Nelutujem kupu a odporucam
Vyrobok splna to, co deklaruje, ak sa dodrziavaju pokyny. Kupa sa oplatila.
Výhody
Splni co slubuje
Nevýhody
Ziadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Suzana555
23/09/2020
Slovensko
Výborný prístroj,sám vyhodnotí typ pokožky
Som s nim max.spokojna. pouziva aj partner a tiez sa mu paci :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea Prestige BRI954/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea Prestige BRI954/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024
Priemerná redukcia chĺpkov po 12 ošetreniach: 77 % na nohách, 64 % v oblasti bikín, 64 % v podpazuší
Pri dodržiavaní harmonogramu ošetrení sa individuálne výsledky meraní na nohách môžu líšiť
Pri dodržaní harmonogramu ošetrení
Vypočítané pre použitie na ošetrenie nôh od kolien dolu, oblasti bikín, podpazušia a tváre. Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovú záruku spoločnosti Philips.
Štúdia bola vykonaná v Holandsku a Rakúsku a zúčastnilo sa jej 46 žien: výsledky po absolvovaní 3 ošetrení v oblasti nôh, línie bikín a podpazušia a 2 ošetrení tváre
Na základe bezkáblového použitia, veľkosti priezoru a zakrivených nadstavcov
Testované v roku 2020 vo Veľkej Británii na 190 účastníčkach