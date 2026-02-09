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  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ

Tento produkt už nie je dostupný

Lumea Series 9000IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

BRI955/00

4.5
| (724) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
Najúčinnejšie zariadenie IPL, 6 mesiacov po ukončení celého cyklu ošetrení*. Technológia IPL s funkciou SenseIQ na odstránenie chĺpkov celého tela v pohodlí domova s dlhotrvajúcim efektom. Užívajte si hladkú pokožku ako z kozmetického salónu vďaka osobnému poradenstvu prostredníctvom aplikácie Philips Lumea IPL.
Zobraziť všetky výhody
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Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Tešte sa z hladkej pokožky bez chĺpkov až 12 mesiacov*

Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ

  • Senzor SmartSkin

  • 3 inteligentné nadstavce: telo, tvár, presnosť

  • Aplikácia Lumea IPL

  • Používanie bez kábla aj s káblom

Ošetrujte len 2x mesačne, aby ste získali rýchle výsledky

Ošetrujte len 2x mesačne, aby ste získali rýchle výsledky

Na začiatok každé 2 týždne – čo je o polovicu menej často ako pri iných značkách. Potom raz mesačne iba na potrebných miestach. A je to. Ošetrenie oboch nôh od kolien dole trvá 8,5 minúty.

Jemné a pohodlné so systémom SenseIQ

Jemné a pohodlné so systémom SenseIQ

Séria Lumea 9000 má päť jednoducho nastaviteľných nastavení svetla. Náš snímač SmartSkin načíta váš odtieň pokožky a pomôže vám nájsť najpohodlnejšie nastavenie. Inteligentné nadstavce prispôsobujú ošetrenie každej oblasti tela.

Jediné zariadenie Lumea v bezdrôtovom dizajne

Jediné zariadenie Lumea v bezdrôtovom dizajne

Kvôli lepšiemu pohodliu je zariadenie Lumea série 9000 naším jediným výrobkom IPL s bezdrôtovou funkciou, vďaka ktorej je ešte jednoduchšie dostať sa na ľubovoľné miesto s presnosťou a používať ho kdekoľvek chcete.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.5

z 5

724

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

09/02/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Naozaj to funguje! uzovatelsky belmi jednoduche! odporucam

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

24/08/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Nelutujem kupu a odporucam

Vyrobok splna to, co deklaruje, ak sa dodrziavaju pokyny. Kupa sa oplatila.

Výhody

Splni co slubuje

Nevýhody

Ziadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

23/09/2020

Slovensko

Slovensko

Výborný prístroj,sám vyhodnotí typ pokožky

Som s nim max.spokojna. pouziva aj partner a tiez sa mu paci :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea Prestige BRI954/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea Prestige BRI954/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 

  1. Priemerná redukcia chĺpkov po 12 ošetreniach: 77 % na nohách, 64 % v oblasti bikín, 64 % v podpazuší

  2. Pri dodržiavaní harmonogramu ošetrení sa individuálne výsledky meraní na nohách môžu líšiť

  3. Pri dodržaní harmonogramu ošetrení

  4. Vypočítané pre použitie na ošetrenie nôh od kolien dolu, oblasti bikín, podpazušia a tváre. Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovú záruku spoločnosti Philips.

  5. Štúdia bola vykonaná v Holandsku a Rakúsku a zúčastnilo sa jej 46 žien: výsledky po absolvovaní 3 ošetrení v oblasti nôh, línie bikín a podpazušia a 2 ošetrení tváre

  6. Na základe bezkáblového použitia, veľkosti priezoru a zakrivených nadstavcov

  7. Testované v roku 2020 vo Veľkej Británii na 190 účastníčkach