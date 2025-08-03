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  • Užívajte si 6 mesiacov hodvábne hladkú pokožku bez chĺpkov.*
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  • Užívajte si 6 mesiacov hodvábne hladkú pokožku bez chĺpkov.*
  • Užívajte si 6 mesiacov hodvábne hladkú pokožku bez chĺpkov.*
  • Užívajte si 6 mesiacov hodvábne hladkú pokožku bez chĺpkov.*
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  • Užívajte si 6 mesiacov hodvábne hladkú pokožku bez chĺpkov.*
  • Užívajte si 6 mesiacov hodvábne hladkú pokožku bez chĺpkov.*

Tento produkt už nie je dostupný

Lumea PrestigeIPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

BRI956/00

4.6
| (2467) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Užívajte si 6 mesiacov hodvábne hladkú pokožku bez chĺpkov.*
Philips Lumea Prestige s technológiou SenseIQ je naše najúčinnejšie zariadenie využívajúce intenzívne pulzné svetlo IPL. Je navrhnuté pre pohodlné domáce ošetrenie, inteligentné nadstavce dokonale kopírujú krivky a prispôsobia programy ošetrenia jednotlivým častiam tela.
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CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

4 inteligentné nadstavce – pre optimálne výsledky

Užívajte si 6 mesiacov hodvábne hladkú pokožku bez chĺpkov.*

  • S technológiou SenseIQ

  • Podpazušia, oblasť bikín, telo, tvár

  • So senzorom SmartSkin

  • Používanie bez kábla aj s káblom

Špičková technológia IPL na domáce používanie, vyvinutá v spolupráci s dermatológmi

Špičková technológia IPL na domáce používanie, vyvinutá v spolupráci s dermatológmi

IPL je skratka pre intenzívne pulzné svetlo. Zariadenie Philips Lumea aplikuje na korienky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo uvádzajúce folikuly chĺpkov do fázy zastaveného rastu. Vďaka tomu sa množstvo chĺpkov, ktoré rastú na tele, postupne zníži. Opakovaným používaním získate krásnu pokožku bez chĺpkov a jemnú na dotyk. Ošetrenie zabraňujúce dorastaniu chĺpkov je bezpečné a šetrné aj v citlivých oblastiach tela. Zariadenie Philips Lumea je klinicky testované a vyvinuté v spolupráci s dermatológmi na jednoduché a účinné ošetrenie v pohodlí vášho domova.

Preukázateľne jemné a účinné ošetrenie

Preukázateľne jemné a účinné ošetrenie

Objektívne štúdie dokazujú, že po troch ošetreniach sa zbavíte až 92 % chĺpkov**. Prvé štyri ošetrenia vykonávajte každé dva týždne a nasledujúcich osem ošetrení každé štyri týždne. Po 12 ošetreniach si môžete užiť 6 mesiacov hladkej pokožky bez chĺpkov*.

Vhodné pre množstvo rôznych typov chĺpkov a pokožky

Vhodné pre množstvo rôznych typov chĺpkov a pokožky

Použitie Philips Lumea Prestige je účinné so širokou škálou typov vlasov a pleti. Hodí sa na prirodzene tmavé blond, hnedé a čierne vlasy a na odtiene pokožky od veľmi bielej po tmavohnedú. IPL si vyžaduje kontrast medzi pigmentom vo farbe vlasov a pigmentom v odtieni pleti, preto (rovnako ako pri iných ošetreniach na báze IPL) zariadenie Lumea nemožno použiť na ošetrenie bielych, šedých, svetlých blond alebo červených chĺpkov. Nie je vhodné na veľmi tmavú pokožku.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image AWARD-612375

Hodnotenie

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4.6

z 5

2467

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

03/08/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Lumea je skvelá

S Lumeu som spokojná. Nohy mám krásne hladké. Moja prvá sa po 5 rokoch pokazila, kúpili sme novú. Spokojnosť.

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

02/11/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt je výborný.

S produktom som veľmi spokojná. Má účinky také, ako sa o ňom píšu.

Výhody

Ak sa odporúča podľa návodu, tak jeho účinky fungujú.

Nevýhody

Zatiaľ žiadne.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

24/03/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt má skvelé funkci

Určite odporúčam, veľká spokojnosť, najprv som sa ošetrenia bála. Čítala som recenzie, že to bolí. No nakoniec som sa odhodlala. Trošku to zaštipka na niektorých miestach.ale nieje to nič čo sa nedá vydržať. Keď si porovnám iné odstraňovanie chĺpkov tak toto je bomba ☺️

Výhody

Bezbolestné odstránenie

Nevýhody

Dlhší čas na použitie väčších plôch.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 

  1. Priemerná redukcia chĺpkov po 12 ošetreniach: 78 % na nohách, 64 % v oblasti bikín, 65 % v podpazuší

  2. Merané na nohách, po 3 ošetreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledky na úrovni 92 % a viac.

  3. Pri dodržaní harmonogramu ošetrení

  4. Štúdie vykonanej v Holandsku a Rakúsku sa zúčastnilo 56 žien – po 3 ošetreniach v oblasti podpazuší, bikín, nôh, po 2 ošetreniach v oblasti tváre

  5. Životnosť Lumea nenahrádza 2-ročnú záruku spoločnosti Philips