Tento produkt už nie je dostupný
S technológiou SenseIQ
Podpazušia, oblasť bikín, telo, tvár
So senzorom SmartSkin
Používanie bez kábla aj s káblom
IPL je skratka pre intenzívne pulzné svetlo. Zariadenie Philips Lumea aplikuje na korienky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo uvádzajúce folikuly chĺpkov do fázy zastaveného rastu. Vďaka tomu sa množstvo chĺpkov, ktoré rastú na tele, postupne zníži. Opakovaným používaním získate krásnu pokožku bez chĺpkov a jemnú na dotyk. Ošetrenie zabraňujúce dorastaniu chĺpkov je bezpečné a šetrné aj v citlivých oblastiach tela. Zariadenie Philips Lumea je klinicky testované a vyvinuté v spolupráci s dermatológmi na jednoduché a účinné ošetrenie v pohodlí vášho domova.
Objektívne štúdie dokazujú, že po troch ošetreniach sa zbavíte až 92 % chĺpkov**. Prvé štyri ošetrenia vykonávajte každé dva týždne a nasledujúcich osem ošetrení každé štyri týždne. Po 12 ošetreniach si môžete užiť 6 mesiacov hladkej pokožky bez chĺpkov*.
Použitie Philips Lumea Prestige je účinné so širokou škálou typov vlasov a pleti. Hodí sa na prirodzene tmavé blond, hnedé a čierne vlasy a na odtiene pokožky od veľmi bielej po tmavohnedú. IPL si vyžaduje kontrast medzi pigmentom vo farbe vlasov a pigmentom v odtieni pleti, preto (rovnako ako pri iných ošetreniach na báze IPL) zariadenie Lumea nemožno použiť na ošetrenie bielych, šedých, svetlých blond alebo červených chĺpkov. Nie je vhodné na veľmi tmavú pokožku.
Ocenenia
4.6
z 5
2467
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Mamina2
03/08/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Lumea je skvelá
S Lumeu som spokojná. Nohy mám krásne hladké. Moja prvá sa po 5 rokoch pokazila, kúpili sme novú. Spokojnosť.
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Zajac 1
02/11/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt je výborný.
S produktom som veľmi spokojná. Má účinky také, ako sa o ňom píšu.
Výhody
Ak sa odporúča podľa návodu, tak jeho účinky fungujú.
Nevýhody
Zatiaľ žiadne.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Daniellla
24/03/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt má skvelé funkci
Určite odporúčam, veľká spokojnosť, najprv som sa ošetrenia bála. Čítala som recenzie, že to bolí. No nakoniec som sa odhodlala. Trošku to zaštipka na niektorých miestach.ale nieje to nič čo sa nedá vydržať. Keď si porovnám iné odstraňovanie chĺpkov tak toto je bomba ☺️
Výhody
Bezbolestné odstránenie
Nevýhody
Dlhší čas na použitie väčších plôch.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024
Priemerná redukcia chĺpkov po 12 ošetreniach: 78 % na nohách, 64 % v oblasti bikín, 65 % v podpazuší
Merané na nohách, po 3 ošetreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledky na úrovni 92 % a viac.
Pri dodržaní harmonogramu ošetrení
Štúdie vykonanej v Holandsku a Rakúsku sa zúčastnilo 56 žien – po 3 ošetreniach v oblasti podpazuší, bikín, nôh, po 2 ošetreniach v oblasti tváre
Životnosť Lumea nenahrádza 2-ročnú záruku spoločnosti Philips