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  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
  • Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ

Tento produkt už nie je dostupný

Lumea Series 9000IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

BRI957/00

4.6
| (2467) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ
Najúčinnejšie zariadenie IPL, 6 mesiacov po ukončení celého cyklu ošetrení*. Technológia IPL s funkciou SenseIQ na odstránenie chĺpkov celého tela v pohodlí domova s dlhotrvajúcim efektom. Užívajte si hladkú pokožku ako z kozmetického salónu vďaka osobnému poradenstvu prostredníctvom aplikácie Philips Lumea IPL.
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Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Tešte sa z hladkej pokožky bez chĺpkov až 12 mesiacov*

Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ

  • Senzor SmartSkin

  • 4 inteligentné nadstavce: telo, tvár, oblasť línie bikín a podpazušia

  • Aplikácia Lumea IPL

  • Používanie bez kábla aj s káblom

Rýchle výsledky s ošetrením len každé 2 týždne

Rýchle výsledky s ošetrením len každé 2 týždne

Začnite s úvodnou fázou 4 ošetrení len každé 2 týždne – to je o polovicu menej ošetrení ako u iných značiek. Potom každý mesiac upravte, aby ste si udržali výsledky.

Jemné a pohodlné so systémom SenseIQ

Jemné a pohodlné so systémom SenseIQ

Séria Lumea 9000 má päť jednoducho nastaviteľných nastavení svetla. Náš snímač SmartSkin načíta váš odtieň pokožky a pomôže vám nájsť najpohodlnejšie nastavenie. Inteligentné nadstavce prispôsobujú ošetrenie každej oblasti tela.

Jediné zariadenie Lumea v bezdrôtovom dizajne

Jediné zariadenie Lumea v bezdrôtovom dizajne

Kvôli lepšiemu pohodliu je zariadenie Lumea série 9000 naším jediným výrobkom IPL s bezdrôtovou funkciou, vďaka ktorej je ešte jednoduchšie dostať sa na ľubovoľné miesto s presnosťou a používať ho kdekoľvek chcete.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.6

z 5

2467

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

03/08/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Lumea je skvelá

S Lumeu som spokojná. Nohy mám krásne hladké. Moja prvá sa po 5 rokoch pokazila, kúpili sme novú. Spokojnosť.

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

02/11/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt je výborný.

S produktom som veľmi spokojná. Má účinky také, ako sa o ňom píšu.

Výhody

Ak sa odporúča podľa návodu, tak jeho účinky fungujú.

Nevýhody

Zatiaľ žiadne.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

24/03/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt má skvelé funkci

Určite odporúčam, veľká spokojnosť, najprv som sa ošetrenia bála. Čítala som recenzie, že to bolí. No nakoniec som sa odhodlala. Trošku to zaštipka na niektorých miestach.ale nieje to nič čo sa nedá vydržať. Keď si porovnám iné odstraňovanie chĺpkov tak toto je bomba ☺️

Výhody

Bezbolestné odstránenie

Nevýhody

Dlhší čas na použitie väčších plôch.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 

  1. Priemerná redukcia chĺpkov po 12 ošetreniach: 77 % na nohách, 64 % v oblasti bikín, 64 % v podpazuší

  2. Pri dodržiavaní harmonogramu ošetrení sa individuálne výsledky meraní na nohách môžu líšiť

  3. Pri dodržaní harmonogramu ošetrení

  4. Vypočítané pre použitie na ošetrenie nôh od kolien dolu, oblasti bikín, podpazušia a tváre. Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovú záruku spoločnosti Philips.