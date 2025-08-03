Tento produkt už nie je dostupný
Senzor SmartSkin
4 inteligentné nadstavce: telo, tvár, oblasť línie bikín a podpazušia
Aplikácia Lumea IPL
Používanie bez kábla aj s káblom
Začnite s úvodnou fázou 4 ošetrení len každé 2 týždne – to je o polovicu menej ošetrení ako u iných značiek. Potom každý mesiac upravte, aby ste si udržali výsledky.
Séria Lumea 9000 má päť jednoducho nastaviteľných nastavení svetla. Náš snímač SmartSkin načíta váš odtieň pokožky a pomôže vám nájsť najpohodlnejšie nastavenie. Inteligentné nadstavce prispôsobujú ošetrenie každej oblasti tela.
Kvôli lepšiemu pohodliu je zariadenie Lumea série 9000 naším jediným výrobkom IPL s bezdrôtovou funkciou, vďaka ktorej je ešte jednoduchšie dostať sa na ľubovoľné miesto s presnosťou a používať ho kdekoľvek chcete.
4.6
z 5
2467
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Mamina2
03/08/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Lumea je skvelá
S Lumeu som spokojná. Nohy mám krásne hladké. Moja prvá sa po 5 rokoch pokazila, kúpili sme novú. Spokojnosť.
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Zajac 1
02/11/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt je výborný.
S produktom som veľmi spokojná. Má účinky také, ako sa o ňom píšu.
Výhody
Ak sa odporúča podľa návodu, tak jeho účinky fungujú.
Nevýhody
Zatiaľ žiadne.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Daniellla
24/03/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt má skvelé funkci
Určite odporúčam, veľká spokojnosť, najprv som sa ošetrenia bála. Čítala som recenzie, že to bolí. No nakoniec som sa odhodlala. Trošku to zaštipka na niektorých miestach.ale nieje to nič čo sa nedá vydržať. Keď si porovnám iné odstraňovanie chĺpkov tak toto je bomba ☺️
Výhody
Bezbolestné odstránenie
Nevýhody
Dlhší čas na použitie väčších plôch.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024
Priemerná redukcia chĺpkov po 12 ošetreniach: 77 % na nohách, 64 % v oblasti bikín, 64 % v podpazuší
Pri dodržiavaní harmonogramu ošetrení sa individuálne výsledky meraní na nohách môžu líšiť
Pri dodržaní harmonogramu ošetrení
Vypočítané pre použitie na ošetrenie nôh od kolien dolu, oblasti bikín, podpazušia a tváre. Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovú záruku spoločnosti Philips.