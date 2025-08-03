Tento produkt už nie je dostupný
Senzor SmartSkin
4 inteligentné nadstavce: telo, tvár, oblasť línie bikín a podpazušia
Aplikácia Lumea IPL
Používanie bez kábla aj s káblom
Špeciálne navrhnuté nadstavce sa dokonale hodia ku krivkám vášho tela a keď sú pripojené, spustia najúčinnejšie programy pre každú oblasť tela. Tvár: plochý dizajn a malý priezor s UV filtrom. Telo: zakrivený smerom dovnútra s veľkým priezorom. Oblasť bikín a podpazušia: zaoblený smerom von pre ťažko dostupné miesta.
Naša bezplatná tréningová aplikácia vám pomôže naplánovať a dodržiavať plán ošetrenia a potom vás krok za krokom prevedie každým ošetrením. Stiahlo si ju viac ako 2,1 milióna používateľov.
Spoločnosť Philips ako líder v oblasti zdravotníckych technológií vyvinula zariadenie Lumea IPL po konzultácii s dermatológmi s cieľom zaistiť jednoduché a efektívne používanie v bezpečnosti vášho domova. Zariadenie Lumea IPL, vytvorené na základe technológie používanej v profesionálnych salónoch, ponúka jemné ošetrenie aj v citlivých oblastiach.
4.4
z 5
565
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Mamina2
03/08/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Lumea je skvelá
S Lumeu som spokojná. Nohy mám krásne hladké. Moja prvá sa po 5 rokoch pokazila, kúpili sme novú. Spokojnosť.
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Zajac 1
02/11/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt je výborný.
S produktom som veľmi spokojná. Má účinky také, ako sa o ňom píšu.
Výhody
Ak sa odporúča podľa návodu, tak jeho účinky fungujú.
Nevýhody
Zatiaľ žiadne.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Daniellla
24/03/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt má skvelé funkci
Určite odporúčam, veľká spokojnosť, najprv som sa ošetrenia bála. Čítala som recenzie, že to bolí. No nakoniec som sa odhodlala. Trošku to zaštipka na niektorých miestach.ale nieje to nič čo sa nedá vydržať. Keď si porovnám iné odstraňovanie chĺpkov tak toto je bomba ☺️
Výhody
Bezbolestné odstránenie
Nevýhody
Dlhší čas na použitie väčších plôch.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024
Priemerná redukcia chĺpkov po 12 ošetreniach: 77 % na nohách, 64 % v oblasti bikín, 64 % v podpazuší
Pri dodržiavaní harmonogramu ošetrení sa individuálne výsledky meraní na nohách môžu líšiť
Pri dodržaní harmonogramu ošetrení
Vypočítané pre použitie na ošetrenie nôh od kolien dolu, oblasti bikín, podpazušia a tváre. Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovú záruku spoločnosti Philips.