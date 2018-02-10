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  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch

Tento produkt už nie je dostupný

Satinelle PrestigeEpilátor na mokré aj suché použitie

BRP586/00

4.4
| (286) Recenzie | 87% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
Náš doteraz najrýchlejší epilátor má unikátne keramické disky, ktoré sa otáčajú rýchlejšie než kedykoľvek predtým a pevne zachytia aj jemné a krátke chĺpky. Teraz môžete svojej pokožke dodať hladkosť pred i po epilácii vďaka starostlivosti o telo, chodidlá a tvár.
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CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Starostlivosť o telo a tvár 7 v 1, od hlavy až po palec

Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch

  • Na nohy, telo, tvár a chodidlá

  • Keramické disky zachytia jemné chĺpky

  • 7 prvkov starostlivosti o telo a tvár

  • + 7 ks prísl. + zar. na čistenie tváre

Epilačná hlava z jedinečného keramického materiálu pre lepšie zachytenie chĺpkov

Epilačná hlava z jedinečného keramického materiálu pre lepšie zachytenie chĺpkov

Naša hlava epilátora je jedinečná vďaka keramickému materiálu so štruktúrovaným povrchom, ktorý jemne depiluje aj tie najjemnejšie chĺpky – výsledkom sú až 4-krát kratšie chĺpky ako pri voskovaní. Teraz v kombinácii s najrýchlejšou rotáciou diskov než kedykoľvek predtým (2200 ot./min) – pre najrýchlejšie odstraňovanie chĺpkov.

Extra široký nadstavec epilátora

Extra široký nadstavec epilátora

Extra široký nadstavec epilátora pôsobí pri každom ťahu na väčšiu plochu pokožky, vďaka čomu rýchlejšie odstraňuje chĺpky.

Dizajn ovenčený dizajnovú cenou*

Ocenený dizajn* poskytujúci jednoduché odstraňovanie chĺpkov

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612378

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

286

Recenzie

87%

Odporúča tento produkt

10/02/2018

Slovensko

Slovensko

super

Epilator dobre padne do ruky, lahko sa s nim manipuluje. Je trochu hlucnejsi. Nezachyti chlpky kratsie ako 2mm - ale to asi ziadny epilator. Napinac pokozky je super pomocka. Oblubila som si aj kefku na telo a masazny nastavec. Ocenujem moznost pouzitia v sprche, epilacia je namokro trochu menej bolestiva. Velmi dobra vydrz baterie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor na mokré aj suché použitie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor na mokré aj suché použitie

06/01/2017

Slovensko

Slovensko

Vynikajuci !

Epilator som kupila mamine na vianoce. Po prvom odbaleni som bola prekvapena ako exkluzivne vyzera a tiez ako super padne do ruky. Vytrhavanie je velmi jemne, neboli az tak ako starsi zakladny epilator, ktory mame uz sedem rokov. Velmi sme vyuzili mokre epilovanie. Velmi doporucujem. Na trhu je toto asi najvyssia trieda.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor na mokré aj suché použitie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor na mokré aj suché použitie

12/07/2020

Česká republika

Česká republika

Epilátor

+ mnoho využití a nástavců k dispozici + zabudované světlo při epilaci - žádné mínusy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor pro mokré a suché holení

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  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 

  1. IF Design Award 2016 (cena za dizajn)

  2. Porovnané s vlastnými zariadeniami účastníkov testu. *Test CLT Nemecko N91

  3. Porovnané s ručným odstránením mejkapu. Údaje sú archivované