Tento produkt už nie je dostupný
Na nohy, telo, tvár a chodidlá
Keramické disky zachytia jemné chĺpky
7 prvkov starostlivosti o telo a tvár
+ 7 ks prísl. + zar. na čistenie tváre
Naša hlava epilátora je jedinečná vďaka keramickému materiálu so štruktúrovaným povrchom, ktorý jemne depiluje aj tie najjemnejšie chĺpky – výsledkom sú až 4-krát kratšie chĺpky ako pri voskovaní. Teraz v kombinácii s najrýchlejšou rotáciou diskov než kedykoľvek predtým (2200 ot./min) – pre najrýchlejšie odstraňovanie chĺpkov.
Extra široký nadstavec epilátora pôsobí pri každom ťahu na väčšiu plochu pokožky, vďaka čomu rýchlejšie odstraňuje chĺpky.
Ocenený dizajn* poskytujúci jednoduché odstraňovanie chĺpkov
Ocenenia
4.4
z 5
286
Recenzie
87%
Odporúča tento produkt
sastek
10/02/2018
Slovensko
super
Epilator dobre padne do ruky, lahko sa s nim manipuluje. Je trochu hlucnejsi. Nezachyti chlpky kratsie ako 2mm - ale to asi ziadny epilator. Napinac pokozky je super pomocka. Oblubila som si aj kefku na telo a masazny nastavec. Ocenujem moznost pouzitia v sprche, epilacia je namokro trochu menej bolestiva. Velmi dobra vydrz baterie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor na mokré aj suché použitie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor na mokré aj suché použitie
JanaM
06/01/2017
Slovensko
Vynikajuci !
Epilator som kupila mamine na vianoce. Po prvom odbaleni som bola prekvapena ako exkluzivne vyzera a tiez ako super padne do ruky. Vytrhavanie je velmi jemne, neboli az tak ako starsi zakladny epilator, ktory mame uz sedem rokov. Velmi sme vyuzili mokre epilovanie. Velmi doporucujem. Na trhu je toto asi najvyssia trieda.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor na mokré aj suché použitie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor na mokré aj suché použitie
Lucka01
12/07/2020
Česká republika
Epilátor
+ mnoho využití a nástavců k dispozici + zabudované světlo při epilaci - žádné mínusy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor pro mokré a suché holení
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024
IF Design Award 2016 (cena za dizajn)
Porovnané s vlastnými zariadeniami účastníkov testu. *Test CLT Nemecko N91
Porovnané s ručným odstránením mejkapu. Údaje sú archivované