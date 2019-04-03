Tento produkt už nie je dostupný
6x dôkladnejšie čistenie
Minizariadenie na čistenie tváre s rotačnou technológiou. Je kompaktné. Ľahko sa používa. Ideálne pre každodennú starostlivosť o pleť. Nech ste kdekoľvek.
Rotačná technológia
Čistenie
1 čistiaci kefkový nástavec
1 nastavenie intenzity
Otáčavý pohyb rýchlo, no zároveň jemne odstraňuje nečistoty zotretím a pokožka sa vyčistí do väčšej hĺbky.
Vďaka rotačnej technológii a 17 000 zamatovo jemným vláknam normálnej čistiacej kefky dosiahnete šesťkrát lepšie výsledky čistenia pre jemnú a žiarivú pokožku.
Minikefka na čistenie pleti VisaPure je nekompromisná k nečistotám, ale zároveň jemná k vašej pokožke. Vďaka svojim zamatovo jemným, tenkým a hustým vláknam zabezpečuje hladké kĺzanie počas čistenia, vďaka čomu poskytuje dokonalú starostlivosť o pokožku. Minikefka na čistenie pleti VisaPure je dostatočne jemná na to, aby ste ho mohli používať dvakrát denne.
Ocenenia
4.4
z 5
5
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Ss25
03/04/2019
Česká republika
Snadné, rychlé a výsledky jsou vidět po prvním použití
Výrobek je velmi praktický, na cestování skvělý a na používání velmi jednoduchý. Už po prvním použití je pleť viditelně čistější, není mastná a navíc příjemně promasírovaná. Můžu jen doporučit!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure BSC111/06 Čistič pleti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure BSC111/06 Čistič pleti
Martina
19/11/2018
Česká republika
Výrobek doporučuji zakoupit
Přístroj má skvělé zpracování, výborně padne do ruky a je lehoučký. Od jiných značek má tichý provoz. 1 intenzita rotace je dostačující. Disponuje bezkabelovým provozem, akumulátor má dlouhou výdrž a dobíjení přes kabel je rychlé. Oceňuji možnost dokoupení jiných nástavců/kartáčků třeba pro citlivou pleť.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure BSC111/06 Čistič pleti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure BSC111/06 Čistič pleti
AlenaK
05/08/2018
Česká republika
Dokonale čistá pokožka
Při koupi jiného výrobku od Philips jsem dostala slevu na philips.cz. Jelikož jsem docela dlouho přemýšlela, že bych si koupila čistící kartáček na obličej, neměla jsem problém s tím jak využít tu slevu. Jsem úplně spokojená s výrobkem. Trochu mi trvalo abych si na to zvykla, ale stojí to za to.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure BSC111/06 Čistič pleti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure BSC111/06 Čistič pleti
V porovnaní s ručným čistením. Údaje sú archivované.