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Tento produkt už nie je dostupný

VisaPureMinizariadenie na čistenie tváre

BSC111/06

4.4

| (5) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

6x dôkladnejšie čistenie

Minizariadenie na čistenie tváre s rotačnou technológiou. Je kompaktné. Ľahko sa používa. Ideálne pre každodennú starostlivosť o pleť. Nech ste kdekoľvek.

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Pripravené za 1 minútu*

6x dôkladnejšie čistenie

  • Rotačná technológia

  • Čistenie

  • 1 čistiaci kefkový nástavec

  • 1 nastavenie intenzity

Rotačná technológia čistenia

Rotačná technológia čistenia

Otáčavý pohyb rýchlo, no zároveň jemne odstraňuje nečistoty zotretím a pokožka sa vyčistí do väčšej hĺbky.

6x dôkladnejšie čistenie než pri umývaní rukami*. Stačí len 1 minúta!

6x dôkladnejšie čistenie než pri umývaní rukami*. Stačí len 1 minúta!

Vďaka rotačnej technológii a 17 000 zamatovo jemným vláknam normálnej čistiacej kefky dosiahnete šesťkrát lepšie výsledky čistenia pre jemnú a žiarivú pokožku.

Jemné k pokožke, nekompromisné k nečistotám

Jemné k pokožke, nekompromisné k nečistotám

Minikefka na čistenie pleti VisaPure je nekompromisná k nečistotám, ale zároveň jemná k vašej pokožke. Vďaka svojim zamatovo jemným, tenkým a hustým vláknam zabezpečuje hladké kĺzanie počas čistenia, vďaka čomu poskytuje dokonalú starostlivosť o pokožku. Minikefka na čistenie pleti VisaPure je dostatočne jemná na to, aby ste ho mohli používať dvakrát denne.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Obrázok AWARD-961326

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

5

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

4
3
1

03/04/2019

Česká republika

Česká republika

Snadné, rychlé a výsledky jsou vidět po prvním použití

Výrobek je velmi praktický, na cestování skvělý a na používání velmi jednoduchý. Už po prvním použití je pleť viditelně čistější, není mastná a navíc příjemně promasírovaná. Můžu jen doporučit!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure BSC111/06 Čistič pleti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure BSC111/06 Čistič pleti

19/11/2018

Česká republika

Česká republika

Výrobek doporučuji zakoupit

Přístroj má skvělé zpracování, výborně padne do ruky a je lehoučký. Od jiných značek má tichý provoz. 1 intenzita rotace je dostačující. Disponuje bezkabelovým provozem, akumulátor má dlouhou výdrž a dobíjení přes kabel je rychlé. Oceňuji možnost dokoupení jiných nástavců/kartáčků třeba pro citlivou pleť.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure BSC111/06 Čistič pleti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure BSC111/06 Čistič pleti

05/08/2018

Česká republika

Česká republika

Dokonale čistá pokožka

Při koupi jiného výrobku od Philips jsem dostala slevu na philips.cz. Jelikož jsem docela dlouho přemýšlela, že bych si koupila čistící kartáček na obličej, neměla jsem problém s tím jak využít tu slevu. Jsem úplně spokojená s výrobkem. Trochu mi trvalo abych si na to zvykla, ale stojí to za to.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure BSC111/06 Čistič pleti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VisaPure BSC111/06 Čistič pleti

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  1. V porovnaní s ručným čistením. Údaje sú archivované.