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Tento produkt už nie je dostupný

bezdrôtový prenosný reproduktor

BT6900A/00

Nezastaviteľná hudba

Moja hudba je nezastaviteľná. Bezdrôtový prenosný reproduktor EverPlay hrá bez prerušenia vďaka silnému pripojeniu cez Bluetooth a intuitívnym možnostiam nabíjania. Vďaka špeciálnej tkanine je krásny a mimoriadne odolný.

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Nezastaviteľná hudba

  • 10 W, 10 hodín

  • Široký dosah funkcie Bluetooth

  • Vodotesný, odolný voči prachu

  • Funkcia rýchleho nabíjania

Rýchle nabíjanie nabije reproduktor 3-krát rýchlejšie

Rýchle nabíjanie nabije reproduktor 3-krát rýchlejšie

Nabíjanie reproduktora zvyčajne trvá pomerne dosť času. Reproduktor EverPlay ponúka možnosť rýchleho nabíjania, ktoré umožní reproduktor nabiť trikrát rýchlejšie než bežný adaptér USB. Vďaka adaptéru na rýchle nabíjanie od spoločnosti Qualcomm (nie je súčasťou balenia), ktorý bežne využívajú nové telefóny so systémom Android, možno reproduktor nabiť oveľa rýchlejšie.

Odolná konštrukcia – nárazuvzdorná, odolná voči prachu a vodotesná (IP57)

Odolná konštrukcia – nárazuvzdorná, odolná voči prachu a vodotesná (IP57)

Reproduktor EverPlay je mimoriadne odolný a vyznačuje sa odolnosťou voči prachu a nárazu a vodotesnosťou. Prach nemôže narušiť funkciu reproduktora. Zariadenie zvládne ponorenie vo vode s hĺbkou 1 metra až na 30 minút. Preto sa nemusíte obávať, že ho pri sprchovaní, v daždi alebo pri krátkom plávaní poškodíte. Odolnosť produktu voči nárazu sa testovala v špeciálnej komore, kde ho podrobili skúške vo valci na simuláciu používania, aby sa overila spoľahlivosť počas 5 rokov životnosti výrobku. Reproduktor Everplay má skutočne odolnú konštrukciu.

Ukazovateľ stavu batérie na jednoduchú vizuálnu kontrolu úrovne energie

Ukazovateľ stavu batérie na jednoduchú vizuálnu kontrolu úrovne energie

Napokon vám reproduktor s funkciou Bluetooth umožňuje jednoducho a jednoznačne zistiť, koľko energie ešte máte k dispozícii. V prípade reproduktoru EverPlay stačí jednoducho stlačiť tlačidlo napájania a uvidíte, koľko energie ešte máte k dispozícii.

Technické špecifikácie

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