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Tento produkt už nie je dostupný

bezdrôtový prenosný reproduktor

BT6900P/00

Nezastaviteľná hudba

Moja hudba je nezastaviteľná. Bezdrôtový prenosný reproduktor EverPlay hrá bez prerušenia vďaka silnému pripojeniu cez Bluetooth a intuitívnym možnostiam nabíjania. Vďaka špeciálnej tkanine je krásny a mimoriadne odolný.

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Nezastaviteľná hudba

  • 10 W, 10 hodín

  • Široký dosah funkcie Bluetooth

  • Vodotesný, odolný voči prachu

  • Funkcia rýchleho nabíjania

Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk

Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

Kábel USB možno použiť aj ako popruh

Nabíjanie nebolo ešte nikdy také jednoduché. Keď je batéria takmer vybití, použite praktickú dvojúčelovú kombináciu popruhu a nabíjacieho kábla USB. Pripojte ju na nabíjanie alebo si pomocou nej pripojte reproduktor k taške, aby sa ľahko prenášal.

Silné pripojenie pomocou funkcie Bluetooth až do vzdialenosti 30 m

Silné pripojenie pomocou funkcie Bluetooth až do vzdialenosti 30 m

Slobodne sa pohybuje s vaším smartfónom bez obáv, že prídete o svoju hudbu. Reproduktor EverPlay ponúka úžasne stabilné pripojenie pomocou funkcie Bluetooth v širokom rozsahu až do vzdialenosti 30 metrov, čo je trikrát viac než bežné hodnoty v danej oblasti. Reproduktory obsahujú citlivú anténu a filtre rádiových frekvencií na minimalizovanie ruchov na pozadí.

Technické špecifikácie

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