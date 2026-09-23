Tento produkt už nie je dostupný
BT6900P/00
Nezastaviteľná hudba
Moja hudba je nezastaviteľná. Bezdrôtový prenosný reproduktor EverPlay hrá bez prerušenia vďaka silnému pripojeniu cez Bluetooth a intuitívnym možnostiam nabíjania. Vďaka špeciálnej tkanine je krásny a mimoriadne odolný.
10 W, 10 hodín
Široký dosah funkcie Bluetooth
Vodotesný, odolný voči prachu
Funkcia rýchleho nabíjania
Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.
Nabíjanie nebolo ešte nikdy také jednoduché. Keď je batéria takmer vybití, použite praktickú dvojúčelovú kombináciu popruhu a nabíjacieho kábla USB. Pripojte ju na nabíjanie alebo si pomocou nej pripojte reproduktor k taške, aby sa ľahko prenášal.
Slobodne sa pohybuje s vaším smartfónom bez obáv, že prídete o svoju hudbu. Reproduktor EverPlay ponúka úžasne stabilné pripojenie pomocou funkcie Bluetooth v širokom rozsahu až do vzdialenosti 30 metrov, čo je trikrát viac než bežné hodnoty v danej oblasti. Reproduktory obsahujú citlivú anténu a filtre rádiových frekvencií na minimalizovanie ruchov na pozadí.
Hodnotenie