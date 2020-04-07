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Tento produkt už nie je dostupný

Beardtrimmer series 9000Vodeodolný zastrihávač fúzov s laserovým navádzaním

BT9290/32

4.8

| (12) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dokonalá presnosť

Využite dokonalú kontrolu tvarovania kontúr s exkluzívnym laserovým navádzačom. Umožní vám bez problémov vytvoriť presný a symetrický strih podľa vašich predstáv.

Zobraziť všetky výhody

Jediný zastrihávač brady s laserovým navádzaním

Dokonalá presnosť

  • presnosť nastavenia 0,2 mm

  • Celokovový obojstranný zastrihávač

  • 60 min bezšn. použitia/1 h nabíjania

  • s laserovým navádzaním

Jedinečné laserové navádzanie na presné, symetrické výsledky

Jedinečné laserové navádzanie na presné, symetrické výsledky

Jedinečný systém laserového navádzania vyžaruje tenký lúč svetla umožňujúci pred začiatkom zastrihávania zarovnať plánovaný strih. Ukáže vám, kde presne chĺpky zastrihnúť tak, aby ste vždy dosiahli dokonalý výsledok.

Koliesko na nastavovanie dĺžky „uzamkne“ zvolenú dĺžku

Koliesko na nastavovanie dĺžky „uzamkne“ zvolenú dĺžku

Na nastavenie požadovanej dĺžky zastrihávania iba otočte nastavovacím kolieskom na rukoväti, až kým sa nezobrazí požadovaná dĺžka. Vybraná dĺžka je teraz „uzamknutá“ na presné a rovnomerné zastrihávanie.

Obojstranný zastrihávač: 32 mm a 15 mm strana na detailné úpravy

Obojstranný zastrihávač: 32 mm a 15 mm strana na detailné úpravy

Keď zložíte nastaviteľný hrebeňový nástavec, nájdete pod ním obojstranný presný zastrihávač. Jednu stranu tvorí veľmi výkonný 32 mm zastrihávač. Otočte ho naopak a získate 15 mm široký presný zastrihávač – bez problémov sa dostane aj do tých najmenších miest, napríklad pod nosom alebo okolo úst. Je navrhnutý na veľmi krátky strih, no napriek tomu chráni pokožku a vďaka malým rozmerom a zahnutému tvaru budete vždy vidieť, čo robíte pri vytváraní presných línií a drobných detailov.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

12

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

07/04/2020

Česká republika

Česká republika

Je radost se holit

Tento holící stroje je již několikátý v řadě a musím napsat, že jsem s ním maximálně spokojený. Dokáže vše, co Vaše ruce s ním zvládnou a představa výsledku v zrcadle očekává.

Výhody

Maximální možnost tvarování střihu

Nevýhody

nejsou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Dátum použitia 2019-04-07

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Dátum použitia 2019-04-07

21/06/2018

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má výborné vlastnosti

Co se týče daného zastřihávače vousů, myslím si, že jsem pri jeho koupi neprohloupil, ba naopak, bylo to velmi dobré rozhodnutí. Všeobecně jsem zastřihávače vousů zkoumil několik měsíců, možná i let a nenašel jsem doposud nic tak efektivního jako právě tento zastříhávač. Mohu dokonce napsat, že přelčil má očekávání. Možná mě malinko mrzí, že je zde absence stgojánku, aby se v něm mohl přístroj nabíjet ale to je jen asi pohodlnost, žádná vada na kráse a je trošku na škodu, že zde není LED ukazatel stavu baterie v procentuálních číslech, jinak ostatní v pořádku, určtě převažuje Ano, než ne, takže za mě velké ANO.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

09/10/2017

Česká republika

Česká republika

Splnil očekávání

Používám zatím krátkou dobu, ale zatím jsem spokojen

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

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