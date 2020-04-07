Tento produkt už nie je dostupný
Dokonalá presnosť
Využite dokonalú kontrolu tvarovania kontúr s exkluzívnym laserovým navádzačom. Umožní vám bez problémov vytvoriť presný a symetrický strih podľa vašich predstáv.
presnosť nastavenia 0,2 mm
Celokovový obojstranný zastrihávač
60 min bezšn. použitia/1 h nabíjania
s laserovým navádzaním
Jedinečný systém laserového navádzania vyžaruje tenký lúč svetla umožňujúci pred začiatkom zastrihávania zarovnať plánovaný strih. Ukáže vám, kde presne chĺpky zastrihnúť tak, aby ste vždy dosiahli dokonalý výsledok.
Na nastavenie požadovanej dĺžky zastrihávania iba otočte nastavovacím kolieskom na rukoväti, až kým sa nezobrazí požadovaná dĺžka. Vybraná dĺžka je teraz „uzamknutá“ na presné a rovnomerné zastrihávanie.
Keď zložíte nastaviteľný hrebeňový nástavec, nájdete pod ním obojstranný presný zastrihávač. Jednu stranu tvorí veľmi výkonný 32 mm zastrihávač. Otočte ho naopak a získate 15 mm široký presný zastrihávač – bez problémov sa dostane aj do tých najmenších miest, napríklad pod nosom alebo okolo úst. Je navrhnutý na veľmi krátky strih, no napriek tomu chráni pokožku a vďaka malým rozmerom a zahnutému tvaru budete vždy vidieť, čo robíte pri vytváraní presných línií a drobných detailov.
4.8
z 5
12
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
radek32131960
07/04/2020
Česká republika
Je radost se holit
Tento holící stroje je již několikátý v řadě a musím napsat, že jsem s ním maximálně spokojený. Dokáže vše, co Vaše ruce s ním zvládnou a představa výsledku v zrcadle očekává.
Výhody
Maximální možnost tvarování střihu
Nevýhody
nejsou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Dátum použitia 2019-04-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Dátum použitia 2019-04-07
Johny007
21/06/2018
Česká republika
Tento produkt má výborné vlastnosti
Co se týče daného zastřihávače vousů, myslím si, že jsem pri jeho koupi neprohloupil, ba naopak, bylo to velmi dobré rozhodnutí. Všeobecně jsem zastřihávače vousů zkoumil několik měsíců, možná i let a nenašel jsem doposud nic tak efektivního jako právě tento zastříhávač. Mohu dokonce napsat, že přelčil má očekávání. Možná mě malinko mrzí, že je zde absence stgojánku, aby se v něm mohl přístroj nabíjet ale to je jen asi pohodlnost, žádná vada na kráse a je trošku na škodu, že zde není LED ukazatel stavu baterie v procentuálních číslech, jinak ostatní v pořádku, určtě převažuje Ano, než ne, takže za mě velké ANO.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
bertik
09/10/2017
Česká republika
Splnil očekávání
Používám zatím krátkou dobu, ale zatím jsem spokojen
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer