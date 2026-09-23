Tento produkt už nie je dostupný
BTB2670/12
HiFi stereofónny zvuk, ktorý sa hodí do vašej domácnosti
Počúvajte hudbu zo smartfónu, bezdrôtovo prehrávajte vašu hudobnú knižnicu pomocou pripojenia Bluetooth a prehrávajte disky MP3-CD na tomto kompaktnom a univerzálnom hudobnom systéme Philips. Nalaďte si svoje obľúbené rádio stanice vďaka podpore rozhrania DAB+ a FM.
Bluetooth
s MULTIPAIR
DAB+
Po prvom pripojení inteligentného zariadenia je možné hudobný systém Philips kedykoľvek prebudiť z pohotovostného režimu pomocou funkcie Bluetooth tohto zariadenia. Súčasne sa taktiež aktivuje zdroj Bluetooth, vďaka čomu je spustenie prenosu hudby rýchle a jednoduché.
Kompaktný dizajn je vhodný pre každý priestor a životný štýl. Kompaktná zostava sa vďaka svojmu elegantnému dizajnu a veľkosti hodí do každej miestnosti.
Port USB nie je určený iba na prehrávanie hudby. Inteligentný systém správy napájania USB umožňuje 2 A nabíjací prúd na rýchle nabíjanie inteligentného zariadenia, keď sa hudobný systém nachádza v pohotovostnom režime.
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