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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

BTB2670/12

HiFi stereofónny zvuk, ktorý sa hodí do vašej domácnosti

Počúvajte hudbu zo smartfónu, bezdrôtovo prehrávajte vašu hudobnú knižnicu pomocou pripojenia Bluetooth a prehrávajte disky MP3-CD na tomto kompaktnom a univerzálnom hudobnom systéme Philips. Nalaďte si svoje obľúbené rádio stanice vďaka podpore rozhrania DAB+ a FM.

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HiFi stereofónny zvuk, ktorý sa hodí do vašej domácnosti

  • Bluetooth

  • s MULTIPAIR

  • DAB+

Vždy zapnutý pohotovostný režim Bluetooth pre jednoduché pripojenie

Vždy zapnutý pohotovostný režim Bluetooth pre jednoduché pripojenie

Po prvom pripojení inteligentného zariadenia je možné hudobný systém Philips kedykoľvek prebudiť z pohotovostného režimu pomocou funkcie Bluetooth tohto zariadenia. Súčasne sa taktiež aktivuje zdroj Bluetooth, vďaka čomu je spustenie prenosu hudby rýchle a jednoduché.

Kompaktný dizajn je vhodný kamkoľvek a pre ľubovoľný životný štýl

Kompaktný dizajn je vhodný pre každý priestor a životný štýl. Kompaktná zostava sa vďaka svojmu elegantnému dizajnu a veľkosti hodí do každej miestnosti.

Rýchle a efektívne nabíjanie inteligentného zariadenia cez USB

Rýchle a efektívne nabíjanie inteligentného zariadenia cez USB

Port USB nie je určený iba na prehrávanie hudby. Inteligentný systém správy napájania USB umožňuje 2 A nabíjací prúd na rýchle nabíjanie inteligentného zariadenia, keď sa hudobný systém nachádza v pohotovostnom režime.

Technické špecifikácie

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