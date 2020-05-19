Tento produkt už nie je dostupný
Retro vzhľad. Moderný zvuk.
Tento krásny mikro systém je kombináciou retro štýlu a moderného výkonu. Klasická drevená skrinka, brúsený hliníkový ovládač hlasitosti a vysokolesklý displej sú pútavým stredobodom pozornosti. Kdekoľvek radi relaxujete.
Bluetooth®
DAB+
Tento štýlový integrovaný mikro systém vám umožňuje streamovať zoznamy prehrávaných súborov a iné. Alebo môžete oprášiť klasiku zo svojej zbierky CD vďaka prehrávaču CD, ktorý prehráva aj CD s MP3 a nahraté CD. Digitálny rádioprijímač poskytuje krištáľovo čistý príjem a pre svoje obľúbené stanice DAB + alebo FM môžete nastaviť až 20 predvolieb.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Trisu
19/05/2020
Česká republika
Kvalitní zvuk
S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.
Výhody
Kvalita, design
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BTB4800 Hudební mikrosystém
Dátum použitia 2019-04-19
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BTB4800 Hudební mikrosystém
Dátum použitia 2019-04-19