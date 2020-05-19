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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

BTB4800/12

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Retro vzhľad. Moderný zvuk.

Tento krásny mikro systém je kombináciou retro štýlu a moderného výkonu. Klasická drevená skrinka, brúsený hliníkový ovládač hlasitosti a vysokolesklý displej sú pútavým stredobodom pozornosti. Kdekoľvek radi relaxujete.

Zobraziť všetky výhody

Retro vzhľad. Moderný zvuk.

  • Bluetooth®

  • DAB+

Prehrávač CD. Digitálne rádio DAB+/FM

Tento štýlový integrovaný mikro systém vám umožňuje streamovať zoznamy prehrávaných súborov a iné. Alebo môžete oprášiť klasiku zo svojej zbierky CD vďaka prehrávaču CD, ktorý prehráva aj CD s MP3 a nahraté CD. Digitálny rádioprijímač poskytuje krištáľovo čistý príjem a pre svoje obľúbené stanice DAB + alebo FM môžete nastaviť až 20 predvolieb.

Bezdrôtový prúdový prenos hudby cez Bluetooth

Hmotnosť 4,78 kg

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kvalitní zvuk

S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.

Výhody

Kvalita, design

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BTB4800 Hudební mikrosystém

Dátum použitia 2019-04-19

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BTB4800 Hudební mikrosystém

Dátum použitia 2019-04-19

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