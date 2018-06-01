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  • Relaxujte pri skvelej hudbe
  • Relaxujte pri skvelej hudbe
  • Relaxujte pri skvelej hudbe

Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

BTM2310/12

4.4
| (18) Recenzie | 87% Odporúča tento produkt
Relaxujte pri skvelej hudbe
Počúvajte hudbu z vášho smartfónu, bezdrôtovo prehrávajte vašu hudobnú knižnicu pomocou pripojenia Bluetooth a prehrávajte disky MP3-CD na tomto kompaktnom a univerzálnom hudobnom systéme Philips. Nabíjajte všetky vaše inteligentné zariadenia od smartfónov až po tablety vďaka zabudovanému nabíjaciemu USB portu.
Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Relaxujte pri skvelej hudbe

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB port na nabíjanie

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Maximálny výstupný výkon 15 W

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

18

Recenzie

87%

Odporúča tento produkt

1

01/06/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Jednoduchý design, jednoduché ovládání, překvapivý výkon na relativně malou sestavu. BT funguje perfektně (spárování s mobilem nebo NB otázka pár vteřin). Jediná výtka, nezobrazuje informace o přehrávaných skladbách (CD, USB) a také nezobrazuje informace o naladěné radiostanici (ani název, ani informace o přehrávaných skladbách). Tato funkce ale není uvedena, takže to není chyba spotřebiče. Výborný poměr výkon/cena. Mohu jen doporučit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2310 Hudební mikrosystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2310 Hudební mikrosystém

30/04/2020

Polska

Polska

POLECAM

świetna wieza! dzwiek super no i basik daje rade! polecam gorąco

Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2310 Mikrowieża

Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2310 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mikrowieża przez duże "M"

Korzystny zakup. Stosunek ceny do jakości jak i możliwości urządzenia jest bardzo dobry. Bardzo przydatny korektor dźwięku umożliwia dopasowanie dźwięku do gatunku muzycznego. Często korzystam z tej opcji i sobie chwalę. Wzmocnienie bassu rzeczywiście daje lepszy, mocniejszy bass. Wieża wygląda ładnie, jest funkcjonalna, a zarazem prosta w obsłudze. W danym segmencie cenowym trudno o lepszy sprzęt. Warto kupić!!

Výhody

ładny design, czyste brzmienie

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2310 Mikrowieża

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2310 Mikrowieża

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