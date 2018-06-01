Tento produkt už nie je dostupný
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB port na nabíjanie
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.
MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.
4.4
z 5
18
Recenzie
87%
Odporúča tento produkt
Canvas
01/06/2018
Česká republika
Doporučuji
Jednoduchý design, jednoduché ovládání, překvapivý výkon na relativně malou sestavu. BT funguje perfektně (spárování s mobilem nebo NB otázka pár vteřin). Jediná výtka, nezobrazuje informace o přehrávaných skladbách (CD, USB) a také nezobrazuje informace o naladěné radiostanici (ani název, ani informace o přehrávaných skladbách). Tato funkce ale není uvedena, takže to není chyba spotřebiče. Výborný poměr výkon/cena. Mohu jen doporučit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2310 Hudební mikrosystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2310 Hudební mikrosystém
Maciek123
30/04/2020
Polska
POLECAM
świetna wieza! dzwiek super no i basik daje rade! polecam gorąco
Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2310 Mikrowieża
Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2310 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mikrowieża przez duże "M"
Korzystny zakup. Stosunek ceny do jakości jak i możliwości urządzenia jest bardzo dobry. Bardzo przydatny korektor dźwięku umożliwia dopasowanie dźwięku do gatunku muzycznego. Często korzystam z tej opcji i sobie chwalę. Wzmocnienie bassu rzeczywiście daje lepszy, mocniejszy bass. Wieża wygląda ładnie, jest funkcjonalna, a zarazem prosta w obsłudze. W danym segmencie cenowym trudno o lepszy sprzęt. Warto kupić!!
Výhody
ładny design, czyste brzmienie
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2310 Mikrowieża
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2310 Mikrowieża