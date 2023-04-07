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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

BTM2325/12

4

| (1) Recenzia

Relaxujte pri skvelej hudbe

Počúvajte hudbu z vášho smartfónu, bezdrôtovo prehrávajte vašu hudobnú knižnicu pomocou pripojenia Bluetooth a prehrávajte disky MP3-CD na tomto kompaktnom a univerzálnom hudobnom systéme Philips. Nabíjajte všetky vaše inteligentné zariadenia od smartfónov až po tablety vďaka zabudovanému nabíjaciemu USB portu.

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Posadnutí zvukom

Relaxujte pri skvelej hudbe

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB port na nabíjanie

Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup

Motorom ovládané zasúvacie predné dvierka dodávajú ešte viac honosnosti do moderného dizajnu tohto systému. Keď sa rozhodnete pre zmenu hudobnej zbierky, štýlové a zároveň funkčné dvierka na uloženie disku sa po stlačení tlačidla zasúvajú vertikálne nahor a nadol. Len sa v pokoji usaďte a vychutnajte si mohutný zvukový prednes pri sledovaní prehrávania disku cez priehľadné okienko.

Maximálny výstupný výkon 15 W

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.0

z 5

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Recenzia

5
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2
1

07/04/2023

România

România

PHILIPS BTM 2325/12

Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!

Výhody

este mic ca si dimensiuni

Nevýhody

nu are radio AM si bass

Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2325 Microsistem muzical

Dátum použitia 2021-04-07

Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2325 Microsistem muzical

Dátum použitia 2021-04-07

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