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  • Skutočné talianske Espresso
  • Skutočné talianske Espresso
  • Skutočné talianske Espresso
  • Skutočné talianske Espresso
  • Skutočné talianske Espresso

Tento produkt už nie je dostupný

Philips SaecoTablety na odstraňovanie kávového oleja

CA6704/99

1
| (1) Recenzia
Skutočné talianske Espresso
Tablety na odstraňovanie kávového oleja Saeco bezchybne odstránia kávový olej a mastnotu vnútri varnej jednotky v espresso kávovaroch.
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Udržiava varnú jednotku v zariadení Saeco čistú

Skutočné talianske Espresso

  • pre espresso kávovary Saeco

  • na 10 použití

  • Predĺžte životnosť prístroja,

  • používajte raz za mesiac

Chráni espresso kávovary pred upchávaním zvyškami kávy

Tablety na odstraňovanie kávového oleja z kávovarov Saeco odstránia kávový olej a súčasne zachovajú účinnú prevádzku kávovaru, takže dosiahnete tie najlepšie výsledky.

Pravidelné čistenie predlžuje životnosť vášho espressa

Predĺžte životnosť svojho espresso kávovaru, aby ste maximálne využili jeho potenciál. Ak chcete po celý čas zabezpečiť dokonalý výkon, čistite kávovar každý mesiac alebo po každých 500 šálkach kávy.

Uchová správnu chuť kávy aj po dlhom používaní

Uchová správnu chuť kávy aj po dlhom používaní

Pravidelná údržba zaistí tú najlepšiu chuť a vôňu kávy z vášho espresso kávovaru Saeco.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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1.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
2

11/03/2016

България

България

този продукт е неприложим за Philips Saeco Xsmall

Липсва информация за процедура за почистване с таблетките за обезмасляване Philips Saeco CA6704/99 при машина Philips Saeco Xsmall.

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6704/99 Таблетки за обезмасляване

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6704/99 Таблетки за обезмасляване

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