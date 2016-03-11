Tento produkt už nie je dostupný
CA6704/99
pre espresso kávovary Saeco
na 10 použití
Predĺžte životnosť prístroja,
používajte raz za mesiac
Tablety na odstraňovanie kávového oleja z kávovarov Saeco odstránia kávový olej a súčasne zachovajú účinnú prevádzku kávovaru, takže dosiahnete tie najlepšie výsledky.
Predĺžte životnosť svojho espresso kávovaru, aby ste maximálne využili jeho potenciál. Ak chcete po celý čas zabezpečiť dokonalý výkon, čistite kávovar každý mesiac alebo po každých 500 šálkach kávy.
Pravidelná údržba zaistí tú najlepšiu chuť a vôňu kávy z vášho espresso kávovaru Saeco.
1.0
z 5
1
Recenzia
pisnami
11/03/2016
България
този продукт е неприложим за Philips Saeco Xsmall
Липсва информация за процедура за почистване с таблетките за обезмасляване Philips Saeco CA6704/99 при машина Philips Saeco Xsmall.
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6704/99 Таблетки за обезмасляване
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6704/99 Таблетки за обезмасляване