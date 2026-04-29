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Brita Súprava na údržbu kávovaru

Tento produkt už nie je dostupný

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Brita Súprava na údržbu kávovaru

CA6706/10

Brita Súprava na údržbu kávovaru

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Súprava na údržbu umožňuje predchádzať poruchám plne automatického kávovaru na espresso a súčasne uchovať jeho čistotu a bezproblémovú prevádzku. Pomôže vám dosiahnuť najvyšší výkon vášho zariadenia.

  • PDF súbor
  • 3 August 2026

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