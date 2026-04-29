Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Káva
Všetky rady
Philips Saeco Súprava silikónových rúrok na mlieko
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
CA6802/00
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Pomocou súpravy silikónových rúrok na mlieko Saeco CA6802/00 získate čisté a čerstvé mlieko v mliečnom systéme espresso kávovaru Saeco. Vychutnajte si najlepšie kapučíno a iné mliečne špeciality.
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme