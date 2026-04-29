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Philips Saeco Súprava silikónových rúrok na mlieko

Tento produkt už nie je dostupný

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Philips SaecoSúprava silikónových rúrok na mlieko

CA6802/00

Philips Saeco Súprava silikónových rúrok na mlieko

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Pomocou súpravy silikónových rúrok na mlieko Saeco CA6802/00 získate čisté a čerstvé mlieko v mliečnom systéme espresso kávovaru Saeco. Vychutnajte si najlepšie kapučíno a iné mliečne špeciality.

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

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