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Káva
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Saeco Caffè Selezione Nobile Zrnková káva na espresso
Tento produkt už nie je dostupný
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CA6811/00
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Dokonalá káva v sebe spája najlepšie kávové zrnká a dômyselné technológie, ktoré z nich získajú to najlepšie. V spoločnosti Saeco sme vždy mali technologický kumšt, vďaka ktorému sme z každej kávy dokázali vyťažiť maximum, a teraz sme k nemu pridali aj ideálne kávové zrnká.
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