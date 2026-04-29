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Saeco Caffè Selezione Nobile Zrnková káva na espresso

Tento produkt už nie je dostupný

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Saeco Caffè Selezione NobileZrnková káva na espresso

CA6813/00

Saeco Caffè Selezione Nobile Zrnková káva na espresso

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Dokonalá káva v sebe spája najlepšie kávové zrnká a dômyselné technológie, ktoré z nich získajú to najlepšie. V spoločnosti Saeco sme vždy mali technologický kumšt, vďaka ktorému sme z každej kávy dokázali vyťažiť maximum, a teraz sme k nemu pridali aj ideálne kávové zrnká.

  • PDF súbor
  • 26 July 2026

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