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CAM102SB/00
Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy
Videokamera ESee CAM102 vám prinesie krištáľovo čisté spomienky – pomocou záznamu Full HD. Snímajte videá stlačením jedného tlačidla a okamžite sa s nimi podeľte na televízore a online. Pripájanie k zariadeniam je bezproblémové vďaka integrovanému konektoru USB.
Vďaka zásuvke na karty Micro SD videokamery Philips teraz môžete snímať, koľko len chcete. Karty Micro SD s malými rozmermi, no veľkou úložnou kapacitou bezpečne uložia všetky vaše videá a fotografie. Jej maličké rozmery zároveň umožnia pribaliť si na cestu ešte zopár ďalších. Zásuvka na karty na videokamere bez problémov pojme všetky univerzálne karty Micro SD, čím umožní rozšíriť pamäť až na 32 GB a poskytne tak 16 hodín videa vo vysokom rozlíšení HD. Tak do toho, spustite už nahrávanie.
Snímajte a sledujte videá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD 1080p). Hodnota „1080“ sa vzťahuje na rozlíšenie displeja v zmysle počtu horizontálnych riadkov na obrazovke. Písmeno „p“ znamená progresívne riadkovanie alebo sekvenčné zobrazovanie riadkov v každej snímke. Rozlíšenie 1080p vám zaručí video v kvalite, ktorá je vyššia ako kvalita používaná v bežných mobilných telefónoch a digitálnych fotoaparátoch. Okrem toho táto videokamera používa rovnaký formát videa ako prehrávače a disky Blu-ray – H.264. Tento veľmi dômyselný formát prináša vynikajúcu kvalitu obrazu v HD, ktorý vám umožní vychutnať si spomienky v krištáľovo čistom obraze.
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