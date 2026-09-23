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Tento produkt už nie je dostupný

HD videokamera

CAM102SL/00

Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy

Videokamera ESee CAM102 vám prinesie krištáľovo čisté spomienky – pomocou záznamu Full HD. Snímajte videá stlačením jedného tlačidla a okamžite sa s nimi podeľte na televízore a online. Pripájanie k zariadeniam je bezproblémové vďaka integrovanému konektoru USB.

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Vdýchnite spomienkam život vo vysokom rozlíšení

Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy

Ovládanie jedným dotykom umožňuje okamžité nasnímanie skvelých momentov

Ovládanie jedným dotykom umožňuje okamžité nasnímanie skvelých momentov

Už nikdy nepremeškajte ani jeden úžasný moment. S videokamerou Philips s rýchlym štartom môžete začať nahrávať okamžite. Vďaka niekoľkým pokročilým funkciám, ako sú rýchly procesor a vyhradené spracovanie signálu, trvá spustenie videokamery Philips len dve sekundy. Tlačidlá sú navrhnuté na jednoduché používanie, takže už po stlačení jedného tlačidla začnete nahrávať vo vysokom rozlíšení. S videokamerou Philips budete vždy okamžite pripravení nasnímať aj nečakané momenty a nezmeškáte tak ani jeden okamih.

Rýchle zdieľanie cez e-mail a publikovaním na stránkach Facebook/YouTube

Rýchle zdieľanie cez e-mail a publikovaním na stránkach Facebook/YouTube

So zabudovaným softvérom Windows môžete bez akýchkoľvek ťažkostí zverejniť svoje videá na webových lokalitách ako YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Používatelia počítačov Mac môžu jednoducho organizovať, upravovať a zdieľať obsah pomocou aplikácie iMovie balíka iLife. Pomocou pokročilých komprimačných technológií dokáže formát HD videa (H.264), ktorý používa videokamera Philips, vytvárať menšie súbory v porovnaní so štandardnými videokamerami, digitálnymi fotoaparátmi a mobilnými telefónmi bez akejkoľvek straty kvality obrazu, vďaka čomu ich môžete zdieľať rýchlejšie! Tieto súbory môžu využívať aj iné programy ako napr. iPhoto a Windows Movie Maker.

Priame pripojenie k televízoru cez HDMI umožňuje sledovanie videí vo vysokom rozlíšení

Priame pripojenie k televízoru cez HDMI umožňuje sledovanie videí vo vysokom rozlíšení

Technické špecifikácie

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