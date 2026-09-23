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CAM110BU/00
Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy
Vytvárajte úžasné videá v kvalite Full HD a zdokonaľte ich pomocou vynikajúcej stabilizačnej technológie videokamery ESee. Dva formáty zápisu umožňujú nielen záznam vo vysokom rozlíšení HD, ale aj záznam vhodný pre e-mail, takže môžete zdieľať videá na obrazovke televízora až 4-krát rýchlejšie.
Pokročilá technológia Anti-Shake vám umožní nahrávať skvelé videá, o ktoré sa vždy s hrdosťou podelíte. Stabilné a plynulé videá zabezpečujú gyroskopické snímače vybavené pokročilými algoritmami. Tieto snímače merajú vzdialenosť medzi zemou a objektívom kamery a pri každom zachvení videokamery vykonajú potrebné korekcie. Táto pokročilá technológia vám vždy pomôže zachytiť nerozmazaný obraz a umožní vám nasnímať tie najlepšie okamihy v živote na úžasných videách.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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