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Tento produkt už nie je dostupný

HD videokamera

CAM150BU/00

Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy

Videokamera ESee CAM150 je odolná a vodotesná, vďaka čomu ju môžete používať dnu aj vonku, dokonca aj vo vode alebo snehu. Špičková technológia Anti-Shake na stabilizáciu obrazu zaručí dokonale ostrý obraz, zatiaľ čo nahrávanie v dvoch formátoch ponúka videá v rozlíšení HD aj v kvalite vhodnej na jednoduché odosielanie videí e-mailom.

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Dokonca aj vo vode alebo snehu

Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy

Rýchle zdieľanie cez e-mail a publikovaním na stránkach Facebook/YouTube

Rýchle zdieľanie cez e-mail a publikovaním na stránkach Facebook/YouTube

So zabudovaným softvérom Windows môžete bez akýchkoľvek ťažkostí zverejniť svoje videá na webových lokalitách ako YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Používatelia počítačov Mac môžu jednoducho organizovať, upravovať a zdieľať obsah pomocou aplikácie iMovie balíka iLife. Pomocou pokročilých komprimačných technológií dokáže formát HD videa (H.264), ktorý používa videokamera Philips, vytvárať menšie súbory v porovnaní so štandardnými videokamerami, digitálnymi fotoaparátmi a mobilnými telefónmi bez akejkoľvek straty kvality obrazu, vďaka čomu ich môžete zdieľať rýchlejšie! Tieto súbory môžu využívať aj iné programy ako napr. iPhoto a Windows Movie Maker.

Priame pripojenie k televízoru cez HDMI umožňuje sledovanie videí vo vysokom rozlíšení

Priame pripojenie k televízoru cez HDMI umožňuje sledovanie videí vo vysokom rozlíšení

Malý a štíhly dizajn sa vám poľahky vojde do vrecka

Technické špecifikácie

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