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        Tento produkt už nie je dostupný

        HD videokamera

        CAM150PK/00

        Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy

        Videokamera ESee CAM150 je odolná a vodotesná, vďaka čomu ju môžete používať dnu aj vonku, dokonca aj vo vode alebo snehu. Špičková technológia Anti-Shake na stabilizáciu obrazu zaručí dokonale ostrý obraz, zatiaľ čo nahrávanie v dvoch formátoch ponúka videá v rozlíšení HD aj v kvalite vhodnej na jednoduché odosielanie videí e-mailom.

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        Dokonca aj vo vode alebo snehu

        Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy

        Rýchle zdieľanie cez e-mail a publikovaním na stránkach Facebook/YouTube

        Rýchle zdieľanie cez e-mail a publikovaním na stránkach Facebook/YouTube

        So zabudovaným softvérom Windows môžete bez akýchkoľvek ťažkostí zverejniť svoje videá na webových lokalitách ako YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Používatelia počítačov Mac môžu jednoducho organizovať, upravovať a zdieľať obsah pomocou aplikácie iMovie balíka iLife. Pomocou pokročilých komprimačných technológií dokáže formát HD videa (H.264), ktorý používa videokamera Philips, vytvárať menšie súbory v porovnaní so štandardnými videokamerami, digitálnymi fotoaparátmi a mobilnými telefónmi bez akejkoľvek straty kvality obrazu, vďaka čomu ich môžete zdieľať rýchlejšie! Tieto súbory môžu využívať aj iné programy ako napr. iPhoto a Windows Movie Maker.

        Mimoriadne dlhá výdrž batérie vám umožní snímať dlhšie

        Malý a štíhly dizajn sa vám poľahky vojde do vrecka

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        • Tipy a triky