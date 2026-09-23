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CAM150PK/00
Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy
Videokamera ESee CAM150 je odolná a vodotesná, vďaka čomu ju môžete používať dnu aj vonku, dokonca aj vo vode alebo snehu. Špičková technológia Anti-Shake na stabilizáciu obrazu zaručí dokonale ostrý obraz, zatiaľ čo nahrávanie v dvoch formátoch ponúka videá v rozlíšení HD aj v kvalite vhodnej na jednoduché odosielanie videí e-mailom.
So zabudovaným softvérom Windows môžete bez akýchkoľvek ťažkostí zverejniť svoje videá na webových lokalitách ako YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Používatelia počítačov Mac môžu jednoducho organizovať, upravovať a zdieľať obsah pomocou aplikácie iMovie balíka iLife. Pomocou pokročilých komprimačných technológií dokáže formát HD videa (H.264), ktorý používa videokamera Philips, vytvárať menšie súbory v porovnaní so štandardnými videokamerami, digitálnymi fotoaparátmi a mobilnými telefónmi bez akejkoľvek straty kvality obrazu, vďaka čomu ich môžete zdieľať rýchlejšie! Tieto súbory môžu využívať aj iné programy ako napr. iPhoto a Windows Movie Maker.
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