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CAM200WH/00
Jednoducho zobrazte svoje úžasné zábery na televízore alebo webe
Pomocou videokamery Philips ESee CAM200 ľahko nasnímate videá a fotografie. Zdieľať ich ešte nikdy nebolo také jednoduché – stačí posunúť prst po 3" (7,62 cm) dotykovej obrazovke a môžete okamžite bezdrôtovo zdieľať svoje zábery na televízore alebo internete.
Snímajte a sledujte videá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD 1080p). Hodnota „1080“ sa vzťahuje na rozlíšenie displeja v zmysle počtu horizontálnych riadkov na obrazovke. Písmeno „p“ znamená progresívne riadkovanie alebo sekvenčné zobrazovanie riadkov v každej snímke. Rozlíšenie 1080p vám zaručí video v kvalite, ktorá je vyššia ako kvalita používaná v bežných mobilných telefónoch a digitálnych fotoaparátoch. Okrem toho táto videokamera používa rovnaký formát videa ako prehrávače a disky Blu-ray – H.264. Tento veľmi dômyselný formát prináša vynikajúcu kvalitu obrazu v HD, ktorý vám umožní vychutnať si spomienky v krištáľovo čistom obraze.
Pokročilá technológia Anti-Shake vám umožní nahrávať skvelé videá, o ktoré sa vždy s hrdosťou podelíte. Stabilné a plynulé videá zabezpečujú gyroskopické snímače vybavené pokročilými algoritmami. Tieto snímače merajú vzdialenosť medzi zemou a objektívom kamery a pri každom zachvení videokamery vykonajú potrebné korekcie. Táto pokročilá technológia vám vždy pomôže zachytiť nerozmazaný obraz a umožní vám nasnímať tie najlepšie okamihy v živote na úžasných videách.
Vo videokamere je zabudované rozhranie Wi-Fi, pomocou ktorého môžete okamžite zdieľať svoje fotografie a videá bez použitia počítača a káblov. Videokameru možno bezdrôtovo pripojiť k zariadeniam Philips SimplyShare a k televízorom, prehrávačom Blu-ray, sieťovým multimediálnym prehrávačom, systémom domáceho kina a fotografickým rámikom kompatibilným s DLNA, vďaka čomu si môžete vychutnávať obľúbené momenty na väčšej obrazovke. Pomocou jednoduchých zabudovaných aplikácií pre Facebook, Twitter, YouTube a Picassa môžete zároveň odovzdať svoje zábery a záznamy na internetové stránky. Vďaka videokamere Philips ESee je zdieľanie naozaj jednoduché.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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