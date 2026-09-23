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CAM295WH/00
Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy
Snímanie videa v rozlíšení Full HD je s videokamerou ESee CAM295 úplnou hračkou. Jej 3" dotyková obrazovka vám poskytne intuitívne ovládanie a súčasne pomocou funkcií okamžitých úprav a rýchlych obrazových efektov máte možnosť ihneď sa podeliť o svoje zábery – na televízore i online.
Videá Full HD sú skvelé na sledovanie na televízoroch HD. Ale keby ste chceli poslať video e-mailom alebo ho zdieľať online, veľký súbor v HD bude potrebné skomprimovať a skonvertovať do formátu vhodného pre e-mail. Pri tejto videokamere tento problém mať nebudete, pretože ponúka zápis v dvoch formátoch. Zapnite túto funkciu a vaše videá sa budú zaznamenávať v dvoch formátoch súčasne – Full HD (1080p) a QWVGA (240p) vhodný pre e-mail. To vám umožní naplno si vychutnávať videá na obrazovke televízora v HD a zároveň vám poskytne aj formát, ktorý môžete okamžite zdieľať elektronicky.
So zabudovaným softvérom Windows môžete bez akýchkoľvek ťažkostí zverejniť svoje videá na webových lokalitách ako YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Používatelia počítačov Mac môžu jednoducho organizovať, upravovať a zdieľať obsah pomocou aplikácie iMovie balíka iLife. Pomocou pokročilých komprimačných technológií dokáže formát HD videa (H.264), ktorý používa videokamera Philips, vytvárať menšie súbory v porovnaní so štandardnými videokamerami, digitálnymi fotoaparátmi a mobilnými telefónmi bez akejkoľvek straty kvality obrazu, vďaka čomu ich môžete zdieľať rýchlejšie! Tieto súbory môžu využívať aj iné programy ako napr. iPhoto a Windows Movie Maker.
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