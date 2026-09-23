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HD videokamera

CAM300BL/00

Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy

Snímanie videa v rozlíšení Full HD je s videokamerou ESee CAM300 úplnou hračkou. Jeho 3" dotyková obrazovka vám ponúkne intuitívne ovládanie a súčasne pomocou funkcií okamžitých úprav a rýchlych obrazových efektov máte možnosť podeliť sa o čokoľvek aj ihneď – na televízore i online.

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S dotykovým ovládaním na obrazovke

Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy

Priame pripojenie k televízoru cez HDMI umožňuje sledovanie videí vo vysokom rozlíšení

Priame pripojenie k televízoru cez HDMI umožňuje sledovanie videí vo vysokom rozlíšení

Zápis v dvoch formátoch – formát Full HD a formát vhodný pre e-mail

Zápis v dvoch formátoch – formát Full HD a formát vhodný pre e-mail

Videá Full HD sú skvelé na sledovanie na televízoroch HD. Ale keby ste chceli poslať video e-mailom alebo ho zdieľať online, veľký súbor v HD bude potrebné skomprimovať a skonvertovať do formátu vhodného pre e-mail. Pri tejto videokamere tento problém mať nebudete, pretože ponúka zápis v dvoch formátoch. Zapnite túto funkciu a vaše videá sa budú zaznamenávať v dvoch formátoch súčasne – Full HD (1080p) a QWVGA (240p) vhodný pre e-mail. To vám umožní naplno si vychutnávať videá na obrazovke televízora v HD a zároveň vám poskytne aj formát, ktorý môžete okamžite zdieľať elektronicky.

Vďaka špičkovej technológii Anti-Shake môžete snímať čistejšie a stabilnejšie videá

Vďaka špičkovej technológii Anti-Shake môžete snímať čistejšie a stabilnejšie videá

Pokročilá technológia Anti-Shake vám umožní nahrávať skvelé videá, o ktoré sa vždy s hrdosťou podelíte. Stabilné a plynulé videá zabezpečujú gyroskopické snímače vybavené pokročilými algoritmami. Tieto snímače merajú vzdialenosť medzi zemou a objektívom kamery a pri každom zachvení videokamery vykonajú potrebné korekcie. Táto pokročilá technológia vám vždy pomôže zachytiť nerozmazaný obraz a umožní vám nasnímať tie najlepšie okamihy v živote na úžasných videách.

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