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Tento produkt už nie je dostupný

HD videokamera

CAM300WH/00

Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy

Snímanie videa v rozlíšení Full HD je s videokamerou ESee CAM300 úplnou hračkou. Jeho 3" dotyková obrazovka vám ponúkne intuitívne ovládanie a súčasne pomocou funkcií okamžitých úprav a rýchlych obrazových efektov máte možnosť podeliť sa o čokoľvek aj ihneď – na televízore i online.

Zobraziť všetky výhody

S dotykovým ovládaním na obrazovke

Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy

Mimoriadne dlhá výdrž batérie vám umožní snímať dlhšie

Rozlíšenie až 12 megapixelov umožňuje vytváranie fotografií vysokej kvality

Rozlíšenie až 12 megapixelov umožňuje vytváranie fotografií vysokej kvality

Vdýchnite spomienkam život s vynikajúcimi detailmi na videách v rozlíšení Full HD

Vdýchnite spomienkam život s vynikajúcimi detailmi na videách v rozlíšení Full HD

Snímajte a sledujte videá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD 1080p). Hodnota „1080“ sa vzťahuje na rozlíšenie displeja v zmysle počtu horizontálnych riadkov na obrazovke. Písmeno „p“ znamená progresívne riadkovanie alebo sekvenčné zobrazovanie riadkov v každej snímke. Rozlíšenie 1080p vám zaručí video v kvalite, ktorá je vyššia ako kvalita používaná v bežných mobilných telefónoch a digitálnych fotoaparátoch. Okrem toho táto videokamera používa rovnaký formát videa ako prehrávače a disky Blu-ray – H.264. Tento veľmi dômyselný formát prináša vynikajúcu kvalitu obrazu v HD, ktorý vám umožní vychutnať si spomienky v krištáľovo čistom obraze.

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