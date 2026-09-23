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CAM300WH/00
Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy
Snímanie videa v rozlíšení Full HD je s videokamerou ESee CAM300 úplnou hračkou. Jeho 3" dotyková obrazovka vám ponúkne intuitívne ovládanie a súčasne pomocou funkcií okamžitých úprav a rýchlych obrazových efektov máte možnosť podeliť sa o čokoľvek aj ihneď – na televízore i online.
Snímajte a sledujte videá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD 1080p). Hodnota „1080“ sa vzťahuje na rozlíšenie displeja v zmysle počtu horizontálnych riadkov na obrazovke. Písmeno „p“ znamená progresívne riadkovanie alebo sekvenčné zobrazovanie riadkov v každej snímke. Rozlíšenie 1080p vám zaručí video v kvalite, ktorá je vyššia ako kvalita používaná v bežných mobilných telefónoch a digitálnych fotoaparátoch. Okrem toho táto videokamera používa rovnaký formát videa ako prehrávače a disky Blu-ray – H.264. Tento veľmi dômyselný formát prináša vynikajúcu kvalitu obrazu v HD, ktorý vám umožní vychutnať si spomienky v krištáľovo čistom obraze.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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