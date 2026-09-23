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Zvukový/video systém do automobilov

CED1900BT/12

Vychutnajte si živú hudbu s videom vo vašom aute

Systém Philips CED1900BT obsahuje 6,2" plnofarebný displej na prehrávanie videa a fotografií, ktorý prinesie do vášho auta jedinečný svet zábavy. Môžete si tiež vychutnať filmy a hudby z viacerých zdrojov a vďaka zabudovanému prijímaču Bluetooth® už nikdy nezmeškáte žiaden hovor.

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Posadnutí zvukom

Vychutnajte si živú hudbu s videom vo vašom aute

  • 15,7 cm (6,2") s dotykovou obrazovkou

  • Bluetooth

Zabudovaný prijímač Bluetooth pre telefonické hovory a prúdový prenos hudby

Zabudovaný prijímač Bluetooth pre telefonické hovory a prúdový prenos hudby

Funkcia Bluetooth hands-free vám umožní používať mobilný telefón bezpečne aj počas jazdy, vďaka čomu nezmeškáte ani jeden dôležitý hovor. Vďaka zabudovanému prijímaču Bluetooth® môžete pohodlne pomocou prúdového prenosu prehrávať svoje hudobné súbory z telefónu cez zvukový systém v automobile.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Zvukový výstup na pridanie zosilňovača

Technické špecifikácie

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