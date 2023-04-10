Prehľadávať výrazy

    StyleCare Prestige Príslušenstvo na čistenie

    CP1879

    Náhradný nástroj na čistenie valca

    Príslušenstvo na čistenie valca kulmy Philips AutoCurler zabezpečuje, že sa na kulme nezachytia uvoľnené vlasy, prach a každodenné nečistoty.

    Kde môžem tento náhradný diel zakúpiť?


    Obráťte sa na niektorého z našich servisných partnerov, ktorí vám radi pomôžu. Nie ste si istý kompatibilitou s vaším výrobkom? Kontaktujte našu zákaznícku podporu.

    Kompatibilné výrobky

    • Automatická natáčacia kulma
    • Sivá

    Jednoducho obnovte svoj výrobok pomocou originálnych dielov Philips

    Výrobok občas potrebuje úpravu vzhľadu, avšak jeho obnova nebola nikdy taká jednoduchá, ako je to so spotrebiteľskými náhradnými dielmi Philips. To všetko spolu s garantovanou kvalitou značky Philips.

    Technické špecifikácie

    • Náhradný diel

      Vhodný pre produkty starostlivosti o vlasy
      BHB878/00
