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Tento produkt už nie je dostupný

CarStudioZvukový systém do automobilov

CSM102/12

Príďte do svojho cieľa bez problémov

Philips CSM102 vás vďaka vysoko citlivej anténe na presnú navigáciu dovedie do cieľa skutočne jednoducho.

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Príďte do svojho cieľa bez problémov

Vysoko citlivá anténa na presnú navigáciu

Používanie audiovizuálnej zábavy a navigácie naraz

Zabudovaný audiovizuálny systém Philips zaručí rýchle reakcie

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