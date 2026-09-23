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Koaxiálny reproduktor do auta

CSP515/00

Vaša mobilná koncertná sála

Precíťte svoju hudbu so stereofonickými reproduktormi Philips CSP515 do auta. Tieto 13 cm 2-pásmové reproduktory disponujú maximálnym výkonom 180 W a obsahujú ľahký polypropylénový kužeľ s mäkkým výškovým reproduktorom s kužeľovou klenbou z PEI, vďaka čomu si vychutnáte živé hudobné detaily skutočne jasne.

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s 2-kanálovou stereofónnou konfiguráciou pre živý zvuk

Vaša mobilná koncertná sála

  • 12,7 cm (5”)

  • 2-pásmový

  • Max. 180 W

Výkon 35 W RMS

Ľahký polypropylénový kužeľ pre jasný zvukový výstup

Ľahký polypropylénový kužeľ pre jasný zvukový výstup

V reproduktore je na hlasovej cievke uložená membrána, ktorá po prijatí vstupného signálu vytvára vlnovú krivku signálu a transformuje signálovú vlnu na zvukovú vlnu. Polypropylén je jeden z najľahších plastových materiálov, aké boli doteraz vyrobené, a predstavuje ideálny materiál na výrobu membrán reproduktorov práve kvôli svojej hmotnosti, sile, tuhosti a odolnosti voči vysokým teplotám. Tieto polypropylénové kužele vytvárajú vysoko kvalitnú hudbu tým, že reagujú aj na tie najjemnejšie zvukové signály. Vďaka tomu produkujú jasný a živý zvuk.

Záves z citlivej látky pre maximálne podrobný zvuk

Záves z citlivej látky pre maximálne podrobný zvuk

Pomocou vysoko citlivej tkaniny je membrána basového reproduktora spojená s rámom reproduktora, čím sa vytvára priestorový závesný systém. Keď zvukový signál prejde do kužeľa v basovom reproduktore, zostava s látkovým závesom vráti kužeľ späť do pôvodnej polohy, aby bol pripravený prijať ďalší signál. Vďaka tomu môže basový reproduktor zachytiť každý signál s minimálnou úrovňou skreslenia a vytvárať jasný a plynulý zvuk bez ohľadu na to, ako hlasno alebo potichu sa hudba prehráva.

Technické špecifikácie

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