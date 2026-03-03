CX2120/01
Rýchly 2-sekundový ohrev
Tichý šepot s hlučnosťou 24 dB(A)
Zažite silné, okamžité teplo už za 2 sekundy s nastaviteľným výkonom až do 1500 W. Ideálne pre miestnosti s rozlohou do 15 m2.
Zažite komfortné teplo s úrovňami hluku len 24 dB(A) – tichšie ako šepot – vďaka tichému jednosmernému motoru (2). Ideálny na pokojný spánok, sústredené kancelárske prostredie alebo pokojnú atmosféru vo vašej obývačke.
Séria 2000 je vybavená 5 pokročilými bezpečnostnými funkciami: (1) ochrana proti prevráteniu, (2) ochrana proti prehriatiu na 65°, (3) bezpečnostná zástrčka s certifikátom VDE, (4) materiály odolné voči horeniu a (5) bezpečnostné automatické vypnutie po 16 hodinách nečinnosti. Poskytuje teplo, ktorému môžete dôverovať.
Hodnotenie
(1) Toto zariadenie s reguláciou teploty môže ušetriť až 25 % kWh v porovnaní s rovnakým zariadením s manuálnou reguláciou. Úspory sa líšia v závislosti od počasia, geografickej polohy, usporiadania miestnosti a spôsobu používania.
(2) Hladina zvuku pri rýchlosti 1 na základe normy IEC 60704-2-2