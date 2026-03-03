VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor

Kompaktný keramický ohrievačSéria 2000

CX2120/01

Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
Zažite pozoruhodné rýchlosti ohrevu a tichý výkon v kompaktnom dizajne. Vyznačuje sa rýchlym 2-sekundovým ohrevom s nastaviteľným výkonom až do 1500 W, pokročilými bezpečnostnými funkciami a jednoduchou prenosnosťou.
Zobraziť všetky výhody

Úspora energie až 25 % v porov. s bežnými ohrievačmi s vent. (1)

Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor

  • Rýchly 2-sekundový ohrev

  • Tichý šepot s hlučnosťou 24 dB(A)

Okamžitý komfort s 2-sekundovým ohrevom

Okamžitý komfort s 2-sekundovým ohrevom

Zažite silné, okamžité teplo už za 2 sekundy s nastaviteľným výkonom až do 1500 W. Ideálne pre miestnosti s rozlohou do 15 m2.

Veľmi tichý s hlukom pod úrovňou šepotu

Veľmi tichý s hlukom pod úrovňou šepotu

Zažite komfortné teplo s úrovňami hluku len 24 dB(A) – tichšie ako šepot – vďaka tichému jednosmernému motoru (2). Ideálny na pokojný spánok, sústredené kancelárske prostredie alebo pokojnú atmosféru vo vašej obývačke.

5x pokr. bezp. funkcie pre pocit istoty

5x pokr. bezp. funkcie pre pocit istoty

Séria 2000 je vybavená 5 pokročilými bezpečnostnými funkciami: (1) ochrana proti prevráteniu, (2) ochrana proti prehriatiu na 65°, (3) bezpečnostná zástrčka s certifikátom VDE, (4) materiály odolné voči horeniu a (5) bezpečnostné automatické vypnutie po 16 hodinách nečinnosti. Poskytuje teplo, ktorému môžete dôverovať.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Toto zariadenie s reguláciou teploty môže ušetriť až 25 % kWh v porovnaní s rovnakým zariadením s manuálnou reguláciou. Úspory sa líšia v závislosti od počasia, geografickej polohy, usporiadania miestnosti a spôsobu používania.

  2. (2) Hladina zvuku pri rýchlosti 1 na základe normy IEC 60704-2-2