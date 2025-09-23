Rýchly 2-sekundový ohrev
Tichý šepot s hlučnosťou 24 dB(A)
Úspora energie pomocou umelej inteligencie
Pripojenie k aplikácii Air+
Zažite silné, okamžité teplo už za 2 sekundy s nastaviteľným výkonom až do 2000 W. Ideálne pre miestnosti s rozlohou do 20 m2.
Zažite komfortné teplo s úrovňami hluku len 24 dB(A) – tichšie ako šepot – vďaka tichému jednosmernému motoru (2). Ideálny na pokojný spánok, sústredené kancelárske prostredie alebo pokojnú atmosféru vo vašej obývačke.
Prvý elektrický ohrevný systém na svete, ktorý využíva umelú inteligenciu na úsporu energie pri ohreve miestnosti. Naša technológia EcoAI sa prispôsobuje teplote v miestnosti, analyzuje zvyky používania a monitoruje vonkajšiu teplotu, aby optimalizovala spotrebu energie. Jednoducho aktivujte režim Auto+ v aplikácii Air+, aby ste objavili ďalšie funkcie a vychutnali si personalizované pohodlie s úsporou energie až do 50 % (1).
4.6
z 5
25
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
StaMa
23/09/2025
Slovensko
CX3120/01 Séria 3000
ohrievač používam vyše mesiaca na udržovanie teploty na chalupe s pripojením na WiFi. Je to pekný a malý kúsok spotrebiča ktorý naozaj milo prekvapil. je tichý a skutočne rýchlo vykúri
Výhody
dizajn, výkon
Nevýhody
nelogické a neprehľadné nastavovanie časovača
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kompaktný keramický ohrievač CX3120/01 Séria 3000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kompaktný keramický ohrievač CX3120/01 Séria 3000
Godjito
18/11/2025
България
Súčasť akcie
Продуктът има чудесни характеристики
Уреда е най-доброто решение за студените сутрини! Загрява за секунди и стаята става уютна. Обожавам, че мога да я включа през приложението Air+, още преди да се прибера.
Výhody
Надежден и компактен
Nevýhody
Не
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Monana
17/11/2025
България
Súčasť akcie
Продуктът е с удовлетворяващи характеристики.
Безопасността е на ниво – автоматично изключване при преобръщане и защита от прегряване. Това е важно за мен, защото имам малки деца. Препоръчвам я на всеки!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
(1) Toto zariadenie s režimom Auto Plus s umelou inteligenciou dokáže ušetriť až 50 % kWh v porovnaní s rovnakým zariadením s manuálnym ovládaním a až 25 % kWh iba pri regulácii teploty. Úspory sa môžu líšiť v závislosti od počasia, geografickej polohy, usporiadania miestnosti a spôsobu používania.
(2) Hladina zvuku pri rýchlosti 1 na základe normy IEC 60704-2-2
(3) Zobrazená teplota v aplikácii sa môže líšiť od teploty v miestnosti, znázorňuje to teplotu okolo ohrievača.