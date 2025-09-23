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  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
  • Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor

Kompaktný keramický ohrievačSéria 3000

CX3120/01

4.6
| (25) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor
Zažite pozoruhodné rýchlosti ohrevu a tichý výkon v kompaktnom prevedení. Vyznačuje sa rýchlym 2-sekundovým ohrevom s nastaviteľným výkonom až do 2000 W, technológiou EcoAI na úsporu energie, pripojením k aplikáciám a pokročilými bezpečnostnými funkciami.
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Úspora energie až 50 % v porov. s bežnými ohrievačmi s vent. (1)

Najrýchlejší spôsob, ako vyhriať priestor

  • Rýchly 2-sekundový ohrev

  • Tichý šepot s hlučnosťou 24 dB(A)

  • Úspora energie pomocou umelej inteligencie

  • Pripojenie k aplikácii Air+

Okamžitý komfort s 2-sekundovým ohrevom

Okamžitý komfort s 2-sekundovým ohrevom

Zažite silné, okamžité teplo už za 2 sekundy s nastaviteľným výkonom až do 2000 W. Ideálne pre miestnosti s rozlohou do 20 m2.

Veľmi tichý s hlukom pod úrovňou šepotu

Veľmi tichý s hlukom pod úrovňou šepotu

Zažite komfortné teplo s úrovňami hluku len 24 dB(A) – tichšie ako šepot – vďaka tichému jednosmernému motoru (2). Ideálny na pokojný spánok, sústredené kancelárske prostredie alebo pokojnú atmosféru vo vašej obývačke.

50 % úspora s EcoAI (1)

50 % úspora s EcoAI (1)

Prvý elektrický ohrevný systém na svete, ktorý využíva umelú inteligenciu na úsporu energie pri ohreve miestnosti. Naša technológia EcoAI sa prispôsobuje teplote v miestnosti, analyzuje zvyky používania a monitoruje vonkajšiu teplotu, aby optimalizovala spotrebu energie. Jednoducho aktivujte režim Auto+ v aplikácii Air+, aby ste objavili ďalšie funkcie a vychutnali si personalizované pohodlie s úsporou energie až do 50 % (1).

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

25

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

4

23/09/2025

Slovensko

Slovensko

CX3120/01 Séria 3000

ohrievač používam vyše mesiaca na udržovanie teploty na chalupe s pripojením na WiFi. Je to pekný a malý kúsok spotrebiča ktorý naozaj milo prekvapil. je tichý a skutočne rýchlo vykúri

Výhody

dizajn, výkon

Nevýhody

nelogické a neprehľadné nastavovanie časovača

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kompaktný keramický ohrievač CX3120/01 Séria 3000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kompaktný keramický ohrievač CX3120/01 Séria 3000

18/11/2025

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Уреда е най-доброто решение за студените сутрини! Загрява за секунди и стаята става уютна. Обожавам, че мога да я включа през приложението Air+, още преди да се прибера.

Výhody

Надежден и компактен

Nevýhody

Не

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

17/11/2025

България

България

Продуктът е с удовлетворяващи характеристики.

Безопасността е на ниво – автоматично изключване при преобръщане и защита от прегряване. Това е важно за мен, защото имам малки деца. Препоръчвам я на всеки!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Toto zariadenie s režimom Auto Plus s umelou inteligenciou dokáže ušetriť až 50 % kWh v porovnaní s rovnakým zariadením s manuálnym ovládaním a až 25 % kWh iba pri regulácii teploty. Úspory sa môžu líšiť v závislosti od počasia, geografickej polohy, usporiadania miestnosti a spôsobu používania.

  2. (2) Hladina zvuku pri rýchlosti 1 na základe normy IEC 60704-2-2

  3. (3) Zobrazená teplota v aplikácii sa môže líšiť od teploty v miestnosti, znázorňuje to teplotu okolo ohrievača.