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Všetky rady

  • Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť
  • Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť
  • Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť
  • Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť
  • Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť
  • Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť
  • Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť
  • Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť
  • Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť
  • Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť
  • Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť
  • Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť
  • Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť
  • Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť
  • Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť
  • Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť

Séria 5000Keramický ohrievač Smart Tower

CX5120/11

5
| (36) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť
Vychutnajte si výkonné vyhrievanie a jednoduché ovládanie teploty. Zariadenie ponúka rýchle 2-sekundové vyhrievanie s nastaviteľným výkonom do 2000 W, technológiu Eco AI na úsporu energie, možnosť pripojenia k aplikácii a pokročilé bezpečnostné funkcie.
Zobraziť všetky výhody

Úspora energie až 50 % v porov. s bežnými ohrievačmi s vent. (1)

Výkonný ohrev, optimálna energetická účinnosť

  • Rýchly 2-sekundový ohrev

  • Zobrazenie teploty

  • Úspora energie pomocou umelej inteligencie

  • Pripojenie k aplikácii Air+

Okamžitý komfort s 2-sekundovým ohrevom

Okamžitý komfort s 2-sekundovým ohrevom

Zažite silné, okamžité teplo už za 2 sekundy s nastaviteľným výkonom až do 2000 W. Ideálne pre miestnosti s rozlohou do 20 m2.

Displej teploty na ľahké ovládanie

Displej teploty na ľahké ovládanie

Displej teploty na zariadení umožňuje bezproblémové a rýchle ovládanie, aby ste mohli jednoducho sledovať nastavenia vyhrievania a upravovať ich na požadovanú úroveň. Vylepšený displej teploty prináša vyššiu presnosť (2). Ak chcete ešte viac pohodlia a pokojnú atmosféru, stačí vypnúť osvetlenie displeja.

50 % úspora s EcoAI (1)

50 % úspora s EcoAI (1)

Prvý elektrický ohrevný systém na svete, ktorý využíva umelú inteligenciu na úsporu energie pri ohreve miestnosti. Naša technológia Eco AI sa prispôsobuje teplote v miestnosti, analyzuje zvyky používania a monitoruje okolie, aby optimalizovala spotrebu energie. Jednoducho aktivujte režim Auto+ v aplikácii Air+, objavte ďalšie funkcie a vychutnajte si prispôsobené pohodlie a úsporu energie až o 50 % (1).

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

36

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

31/10/2024

Česká republika

Česká republika

Skvelo sa ovláda

Všetkými piatimi hodnotím hlavne kvôli ovládaniu (môžete ovládať na diaľku), môžeme ho zapnúť aj keď nie sme doma a miestnosť máme pripravenú na predvolenú teplotu. Na svoju cenu vyhrieva celkom rýchlo a keď je v automatickom režime nemusíme sa o nič viac starať. Ohrievač je trocha hlučný, keď hreje, ale vzhľadom na svoju veľkosť to problém nie je.

Výhody

Ovládateľnosť, výnkon

Nevýhody

Hlučnosť

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower

10/09/2024

Česká republika

Česká republika

Jsem moc spokojená!

Koupila jsem jako dárek a babička je moc spokojená. Jednoduché používání a bezva výkon. Velká spokojenost. Mohu jen doporučit.

Výhody

Lehký a přitom stabilní. Jednoduché ovládání.

Nevýhody

Zatím žádný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower

29/11/2023

Україна

Україна

Хороший та якісний обігрівач

Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту

Výhody

Швидка робота

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Toto zariadenie s režimom Auto Plus s umelou inteligenciou dokáže ušetriť až 50 % kWh v porovnaní s rovnakým zariadením s manuálnym ovládaním a až 25 % kWh iba pri regulácii teploty. Úspory sa môžu líšiť v závislosti od počasia, geografickej polohy, usporiadania miestnosti a spôsobu používania.

  2. (2) Zariadenie bolo aktualizované, aby presnejšie zobrazovalo teplotu v miestnosti. Napriek tomu sa teplota zobrazená na zariadení môže mierne líšiť od teploty v miestnosti, pretože zodpovedá teplote v okolí ohrievača.

  3. (3) Hladina zvuku pri rýchlosti 1 na základe normy IEC 60704-2-2