Rýchly 2-sekundový ohrev
Zobrazenie teploty
Úspora energie pomocou umelej inteligencie
Pripojenie k aplikácii Air+
Zažite silné, okamžité teplo už za 2 sekundy s nastaviteľným výkonom až do 2000 W. Ideálne pre miestnosti s rozlohou do 20 m2.
Displej teploty na zariadení umožňuje bezproblémové a rýchle ovládanie, aby ste mohli jednoducho sledovať nastavenia vyhrievania a upravovať ich na požadovanú úroveň. Vylepšený displej teploty prináša vyššiu presnosť (2). Ak chcete ešte viac pohodlia a pokojnú atmosféru, stačí vypnúť osvetlenie displeja.
Prvý elektrický ohrevný systém na svete, ktorý využíva umelú inteligenciu na úsporu energie pri ohreve miestnosti. Naša technológia Eco AI sa prispôsobuje teplote v miestnosti, analyzuje zvyky používania a monitoruje okolie, aby optimalizovala spotrebu energie. Jednoducho aktivujte režim Auto+ v aplikácii Air+, objavte ďalšie funkcie a vychutnajte si prispôsobené pohodlie a úsporu energie až o 50 % (1).
Ocenenia
5.0
z 5
36
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
SilviaIl
31/10/2024
Česká republika
Skvelo sa ovláda
Všetkými piatimi hodnotím hlavne kvôli ovládaniu (môžete ovládať na diaľku), môžeme ho zapnúť aj keď nie sme doma a miestnosť máme pripravenú na predvolenú teplotu. Na svoju cenu vyhrieva celkom rýchlo a keď je v automatickom režime nemusíme sa o nič viac starať. Ohrievač je trocha hlučný, keď hreje, ale vzhľadom na svoju veľkosť to problém nie je.
Výhody
Ovládateľnosť, výnkon
Nevýhody
Hlučnosť
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower
Kristýnka12345
10/09/2024
Česká republika
Jsem moc spokojená!
Koupila jsem jako dárek a babička je moc spokojená. Jednoduché používání a bezva výkon. Velká spokojenost. Mohu jen doporučit.
Výhody
Lehký a přitom stabilní. Jednoduché ovládání.
Nevýhody
Zatím žádný
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower
UlianaZ
29/11/2023
Україна
Súčasť akcie
Хороший та якісний обігрівач
Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту
Výhody
Швидка робота
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
(1) Toto zariadenie s režimom Auto Plus s umelou inteligenciou dokáže ušetriť až 50 % kWh v porovnaní s rovnakým zariadením s manuálnym ovládaním a až 25 % kWh iba pri regulácii teploty. Úspory sa môžu líšiť v závislosti od počasia, geografickej polohy, usporiadania miestnosti a spôsobu používania.
(2) Zariadenie bolo aktualizované, aby presnejšie zobrazovalo teplotu v miestnosti. Napriek tomu sa teplota zobrazená na zariadení môže mierne líšiť od teploty v miestnosti, pretože zodpovedá teplote v okolí ohrievača.
(3) Hladina zvuku pri rýchlosti 1 na základe normy IEC 60704-2-2