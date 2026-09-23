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Rádiobudík pre iPod/iPhone

DC220/12

Začnite deň po svojom!

Začnite svoj deň s rádiobudíkom Philips pre zariadenia iPhone/iPod, ktorý prehrá vaše obľúbené skladby s úžasným zvukom. Je vybavený rôznymi nastaveniami budenia pre dni v týždni a víkendy, ako aj FM rádiom a rozhraním MP3 Link, ktoré ešte viac rozširujú jeho hudobné možnosti.

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Zobuďte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPhone/iPod

Začnite deň po svojom!

Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl

Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl

Tento rádiobudík navrhnutý s ohľadom na moderný životný štýl je vybavený funkciou duálneho budíka, ktorý vám umožňuje nastaviť rozličné časy budenia pre pracovné dni a víkendy alebo dokonca obmieňať nastavenia budíka pre páry. Nastavenia budíka je možné prispôsobiť na rovnaký čas budenia pre celý týždeň od pondelka až do nedele. Prípadne môžete nastaviť budík na skoré vstávanie od pondelka do piatku a lenivé driemanie počas sobôt a nedieľ. Nech si zvolíte čokoľvek, tieto pohodlné funkcie vám šetria starosti s nastavovaním rozličných časov budenia každú noc.

Zobuďte sa na hudbu z iPodu, iPhone alebo melódie z rádia

Jemný signál budenia so zvyšujúcou sa hlasitosťou tónu budíka

Jemný signál budenia so zvyšujúcou sa hlasitosťou tónu budíka

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Technické špecifikácie

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