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DC291/12
Vstávajte s úsmevom
Štýlová dokovacia stanica Philips DC291/12 nechá zo zariadení iPod/iPhone/iPad plynúť bohatý a čistý zvuk. Prehrávajte hudbu a súčasne nabíjajte zariadenie alebo použite jednotku ako budík, ktorý vás zobudí zvukom obľúbenej hudby či rozhlasovej stanice.
Hliník
Tento rádiobudík navrhnutý s ohľadom na moderný životný štýl je vybavený funkciou duálneho budíka, ktorý vám umožňuje nastaviť rozličné časy budenia pre pracovné dni a víkendy alebo dokonca obmieňať nastavenia budíka pre páry. Nastavenia budíka je možné prispôsobiť na rovnaký čas budenia pre celý týždeň od pondelka až do nedele. Prípadne môžete nastaviť budík na skoré vstávanie od pondelka do piatku a lenivé driemanie počas sobôt a nedieľ. Nech si zvolíte čokoľvek, tieto pohodlné funkcie vám šetria starosti s nastavovaním rozličných časov budenia každú noc.
RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.
Hliníkový odliatok je ľahký a dokáže odolať prostrediam s vysokými teplotami. Ponúka vysokú pevnosť a tvrdosť spolu s dobrou odolnosťou voči korózii.
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