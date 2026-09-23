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Tento produkt už nie je dostupný

dokovacia stanica pre iPod/iPhone/iPad

DC291/12

Vstávajte s úsmevom

Štýlová dokovacia stanica Philips DC291/12 nechá zo zariadení iPod/iPhone/iPad plynúť bohatý a čistý zvuk. Prehrávajte hudbu a súčasne nabíjajte zariadenie alebo použite jednotku ako budík, ktorý vás zobudí zvukom obľúbenej hudby či rozhlasovej stanice.

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Dokovacia stanica: prehrávanie a nabíjanie

Vstávajte s úsmevom

  • Hliník

Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl

Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl

Tento rádiobudík navrhnutý s ohľadom na moderný životný štýl je vybavený funkciou duálneho budíka, ktorý vám umožňuje nastaviť rozličné časy budenia pre pracovné dni a víkendy alebo dokonca obmieňať nastavenia budíka pre páry. Nastavenia budíka je možné prispôsobiť na rovnaký čas budenia pre celý týždeň od pondelka až do nedele. Prípadne môžete nastaviť budík na skoré vstávanie od pondelka do piatku a lenivé driemanie počas sobôt a nedieľ. Nech si zvolíte čokoľvek, tieto pohodlné funkcie vám šetria starosti s nastavovaním rozličných časov budenia každú noc.

Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Celkový výstupný výkon 10 W RMS

RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.

Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl

Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl

Hliníkový odliatok je ľahký a dokáže odolať prostrediam s vysokými teplotami. Ponúka vysokú pevnosť a tvrdosť spolu s dobrou odolnosťou voči korózii.

Technické špecifikácie

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