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Dokovacia stanica pre iPod/iPhone

DC295/12

Nechajte sa zobudiť skvelou hudbou

Jemné prebúdzanie pri melódiách skvelej hudby zo zariadenia iPod/iPhone/iPad s konektorom Lightning alebo pri najnovších správach z rádia. Rozjasnite svoje rána krištáľovo čistým zvukom a skrášlite svoju spálňu štipkou štýlového dizajnu vo forme hliníkovej skrinky.

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s touto dokovacou stanicou pre iPod/iPhone/iPad

Nechajte sa zobudiť skvelou hudbou

  • s konektorom Lightning

  • pre iPod/iPhone/iPad

  • FM, dvojitý budík

  • 10 W, zálohovaný čas a budík

Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl

Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl

Tento rádiobudík navrhnutý s ohľadom na moderný životný štýl je vybavený funkciou duálneho budíka, ktorý vám umožňuje nastaviť rozličné časy budenia pre pracovné dni a víkendy alebo dokonca obmieňať nastavenia budíka pre páry. Nastavenia budíka je možné prispôsobiť na rovnaký čas budenia pre celý týždeň od pondelka až do nedele. Prípadne môžete nastaviť budík na skoré vstávanie od pondelka do piatku a lenivé driemanie počas sobôt a nedieľ. Nech si zvolíte čokoľvek, tieto pohodlné funkcie vám šetria starosti s nastavovaním rozličných časov budenia každú noc.

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Technické špecifikácie

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