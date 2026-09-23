Tento produkt už nie je dostupný
DC315/12
Začnite deň po svojom!
Začnite svoj deň príjemne s melódiami zo zariadenia iPhone/iPod prostredníctvom rádiobudíka Philips s dvoma budeniami. Vďaka možnosti pripojenia viacerých zdrojov vám tento štýlový systém zaručí príjemné prebudenie s vašimi obľúbenými melódiami z prenosných zariadení alebo rádia.
8W
Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.
Tento rádiobudík navrhnutý s ohľadom na moderný životný štýl je vybavený funkciou duálneho budíka, ktorý vám umožňuje nastaviť rozličné časy budenia pre pracovné dni a víkendy alebo dokonca obmieňať nastavenia budíka pre páry. Nastavenia budíka je možné prispôsobiť na rovnaký čas budenia pre celý týždeň od pondelka až do nedele. Prípadne môžete nastaviť budík na skoré vstávanie od pondelka do piatku a lenivé driemanie počas sobôt a nedieľ. Nech si zvolíte čokoľvek, tieto pohodlné funkcie vám šetria starosti s nastavovaním rozličných časov budenia každú noc.
Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.
Hodnotenie
Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.