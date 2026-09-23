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DC350/12
Hudobný systém pre top manažérov
Dokovací zábavný systém Philips DV350 prehráva hudbu zo zariadenia iPhone/iPod a z rádia. Prináša samostatný dok určený pre iPhone/iPod na sychronizáciu hudby, kalendára a zoznamu úloh z počítača. Prijímač Bluetooth® prináša bezdotykové mobilné telefonovanie alebo vysielanie hudby.
Všetky automobilové jednotky Philips s funkciou Bluetooth sú vybavené zabudovaným modulom Bluetooth umožňujúcim telefonovanie bez použitia rúk a bezdrôtový prenos hudby z telefónov a zvukových zariadení podporujúcich funkciu Bluetooth. Proces párovania je jednoduchý ako pri nastavovaní štandardných slúchadiel Bluetooth. Do tohto systému môžete preniesť vaše kontakty v telefóne a uložiť obľúbený telefónny zoznam. Môžete tiež jednoducho prepínať hovory späť do telefónu, keď chcete zachovať súkromie hovoru. Pomocou funkcie Bluetooth môžete bez námahy odpovedať na hovory a pritom bezpečne šoférovať s oboma rukami na volante.
Hodnotenie
Na využívanie vlastností slúchadla je potrebný iPhone