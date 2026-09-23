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Tento produkt už nie je dostupný

dokovací zvukový systém

DC5070/10

Vychutnajte si hudbu z iPodu/iPhonu/iPadu s dokonalým zvukom

Vychutnajte si intenzívny zvuk z tohto mohutného dokovacieho systému od spoločnosti Philips s reproduktorovým systémom 2.1, integrovaným výkonným subwooferom a výstupným výkonom 120 W. Jedinečne elegantný reproduktor je korunovaný ľahko prístupným dokom pre zariadenie iPod/iPhone/iPad.

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Posadnutí zvukom

Vychutnajte si hudbu z iPodu/iPhonu/iPadu s dokonalým zvukom

  • Dok pre zariadenia iPod/iPhone/iPad

Celkový výstupný výkon 120 W RMS

Celkový výstupný výkon 120 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 120 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Jedinečný dizajn veže, ktorý doplní váš životný štýl

Jedinečný dizajn veže, ktorý doplní váš životný štýl.

Jedno diaľkové ovládanie pre systém aj iPod

Jedno diaľkové ovládanie pre systém aj iPod

Technické špecifikácie

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