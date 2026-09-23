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DC5070/10
Vychutnajte si hudbu z iPodu/iPhonu/iPadu s dokonalým zvukom
Vychutnajte si intenzívny zvuk z tohto mohutného dokovacieho systému od spoločnosti Philips s reproduktorovým systémom 2.1, integrovaným výkonným subwooferom a výstupným výkonom 120 W. Jedinečne elegantný reproduktor je korunovaný ľahko prístupným dokom pre zariadenie iPod/iPhone/iPad.
Dok pre zariadenia iPod/iPhone/iPad
Tento systém má celkový výstupný výkon 120 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.
Jedinečný dizajn veže, ktorý doplní váš životný štýl.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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