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Tento produkt už nie je dostupný

Dokovací zábavný systém

DC910/12

Vychutnajte si hudbu z prehrávača iPod vo vynikajúcej kvalite

Vychutnajte si svoje videá tým správnym spôsobom jednoduchým otočením vášho iPodu zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku v dokovacom zábavnom systéme DC910 značky Philips. Okrem toho dvojité reproduktory wOOx dodajú výkonné basy každej vašej hudbe – z akéhokoľvek zdroja!

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s reproduktormi wOOx

Vychutnajte si hudbu z prehrávača iPod vo vynikajúcej kvalite

  • Otočný dok

  • USB a priečinky pre pamäťové karty SD

Dvojité reproduktory wOOx pre zdokonalený zážitok z basov

Dvojité reproduktory wOOx pre zdokonalený zážitok z basov

Technológia wOOx vytvára basový zvuk tým, že vylepšuje nízkofrekvenčné basy, aby tak priniesla dramaticky vylepšený basový a zvukový zážitok.

Celkový výstupný výkon 30 W RMS

Celkový výstupný výkon 30 W RMS

Otočte váš iPod touch do polohy na výšku alebo na šírku

Otočte váš iPod touch do polohy na výšku alebo na šírku

Akcelerometer v prehrávači iPod automaticky mení spôsob zobrazovania obsahu. Ak otočíte prehrávač iPod z orientácie na výšku na orientáciu na šírku alebo opačne, zobrazenie obsahu na displeji sa zmení. Tento integrovaný dok pre iPod na systéme Philips je špeciálne navrhnutý tak, aby vyhovoval tejto funkcii – orientáciu displeja doku môžete zmeniť tak, aby prehrávač iPod touch zobrazil webovú stránku, fotografiu alebo videoklip na obrazovke pohodlne a v správnom pomere strán.

Technické špecifikácie

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