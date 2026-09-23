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DC910/12
Vychutnajte si hudbu z prehrávača iPod vo vynikajúcej kvalite
Vychutnajte si svoje videá tým správnym spôsobom jednoduchým otočením vášho iPodu zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku v dokovacom zábavnom systéme DC910 značky Philips. Okrem toho dvojité reproduktory wOOx dodajú výkonné basy každej vašej hudbe – z akéhokoľvek zdroja!
Otočný dok
USB a priečinky pre pamäťové karty SD
Technológia wOOx vytvára basový zvuk tým, že vylepšuje nízkofrekvenčné basy, aby tak priniesla dramaticky vylepšený basový a zvukový zážitok.
Akcelerometer v prehrávači iPod automaticky mení spôsob zobrazovania obsahu. Ak otočíte prehrávač iPod z orientácie na výšku na orientáciu na šírku alebo opačne, zobrazenie obsahu na displeji sa zmení. Tento integrovaný dok pre iPod na systéme Philips je špeciálne navrhnutý tak, aby vyhovoval tejto funkcii – orientáciu displeja doku môžete zmeniť tak, aby prehrávač iPod touch zobrazil webovú stránku, fotografiu alebo videoklip na obrazovke pohodlne a v správnom pomere strán.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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