VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

DCM3060/12

Zvukový systém, ktorý pristane vašej domácnosti

Vložte svoj iPod/iPhone/iPad do doku alebo pripojte iné zariadenie cez rozhranie USB Direct a vychutnajte si dunivé basy s technológiou wOOx. Vďaka šikovne navrhnutým možnostiam umiestnenia na stenu prináša hudobný mikrosystém Philips DCM3060/12 fantastický, štýlový zvuk.

Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Zvukový systém, ktorý pristane vašej domácnosti

  • Dok pre zariadenia iPod/iPhone/iPad

  • 40 W

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Výsuvné predné dvierka ovládané motorčekom dodajú štýl a eleganciu

Výsuvné predné dvierka ovládané motorčekom dodajú štýl a eleganciu

Motorom ovládané zasúvacie predné dvierka dodávajú ešte viac honosnosti do moderného dizajnu tohto systému. Keď sa rozhodnete pre zmenu hudobnej zbierky, štýlové a zároveň funkčné dvierka na uloženie disku sa po stlačení tlačidla zasúvajú vertikálne nahor a nadol. Len sa v pokoji usaďte a vychutnajte si mohutný zvukový prednes pri sledovaní prehrávania disku cez priehľadné okienko.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky