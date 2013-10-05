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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Fideliodokovací zvukový systém

DCM5090/10

3

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Zvuková veža

Vychutnajte si to najlepšie z hudby z diskov CD alebo zariadenia iPod/iPhone/iPad s hutným, pohlcujúcim a krištáľovo čistým zvukom vďaka funkciám LivingSound a PureDigital. Medzi prednosti tohto dokovacieho 3.1-kanálového systému Philips DCM5090/10 patria subwoofer, výstupný výkon 200 W a dokovacia stanica s jednoduchým použitím.

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Posadnutí zvukom

Zvuková veža

  • Dok pre zariadenia iPod/iPhone/iPad

Technológia LivingSound pre širší, pohlcujúci stereo zvuk

Technológia LivingSound pre širší, pohlcujúci stereo zvuk

Funkcia LivingSound od spoločnosti Philips, ktorá očakáva vystavenie patentu, výrazne rozširuje optimálnu oblasť (ideálne miesto posluchu vo vašej izbe), aby ste si mohli vychutnať vskutku pohlcujúcu hudbu v širšom priestore. Kombináciou rozličných zvukových procesov funkcia LivingSound obnovuje bohatosť a priestorové detaily zvukovej kulisy, ktoré sa u kompaktného stereo systému často strácajú. Výsledkom je optimálna oblasť, ktorá je rozsiahlejšia, ako by ste čakali, a ktorá je rovnomernejšie a vo väčšej miere distribuovaná po celej miestnosti. Teraz už vychutnávanie si hudby nie je limitované na tradične úzku oblasť. Užívajte si optimálny stereo zvuk vo väčšom priestore.

Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku

Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku

Zdokonalená, plne digitálna technológia na spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone/iPad

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone/iPad

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania zariadenia iPod, iPhone alebo iPad! Dok umožňuje pripojenie Vášho prenosného zariadenia priamo k systému Philips, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa zariadenie iPod/iPhone/iPad nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije batéria prenosného prehrávača. Keď je prenosné zariadenie v doku, systém automaticky nabije jeho batériu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2

05/10/2013

Česká republika

Česká republika

jedná se o zdařilý produkt s kvalitním zvukem a vyjímečným designem

Produkt je mezi ostatními výrobky ojedinělý jak svým výkonem, tak designem. Výborná reprodukce komorní hudby, operu a složitější útvary reprodukuje opět s přehledem. Snadné ovládání.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DCM5090 dokovací hudební systém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DCM5090 dokovací hudební systém

27/11/2017

Česká republika

Česká republika

Po 2 letech odešel

Dobrý den , co se týče zvuku, Designu atd. vše super, ale .. Po 2 letech po záruce , kdy jsme téměř nepoužívaly, z ničeho nic přestalo fungovat CD, potom se začal ztrácet displej a nakonec po týdnu to nejde zapnout. Ted jsem zvědavý co bude stát oprava. Jelikož je to po záruce. Kdybych používali denně tak negativní reakce psát nebudu ale používali jsme zřídka. Nevydrží to ani 2 roky..to už je druhý drahý výrobek od Philipsu co mě vypekl kousek po záruce a to mám doma vše od této značky...

Táto recenzia bola vytvorená pre DCM5090 dokovací hudební systém

Táto recenzia bola vytvorená pre DCM5090 dokovací hudební systém

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