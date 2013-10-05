Tento produkt už nie je dostupný
Zvuková veža
Vychutnajte si to najlepšie z hudby z diskov CD alebo zariadenia iPod/iPhone/iPad s hutným, pohlcujúcim a krištáľovo čistým zvukom vďaka funkciám LivingSound a PureDigital. Medzi prednosti tohto dokovacieho 3.1-kanálového systému Philips DCM5090/10 patria subwoofer, výstupný výkon 200 W a dokovacia stanica s jednoduchým použitím.
Dok pre zariadenia iPod/iPhone/iPad
Funkcia LivingSound od spoločnosti Philips, ktorá očakáva vystavenie patentu, výrazne rozširuje optimálnu oblasť (ideálne miesto posluchu vo vašej izbe), aby ste si mohli vychutnať vskutku pohlcujúcu hudbu v širšom priestore. Kombináciou rozličných zvukových procesov funkcia LivingSound obnovuje bohatosť a priestorové detaily zvukovej kulisy, ktoré sa u kompaktného stereo systému často strácajú. Výsledkom je optimálna oblasť, ktorá je rozsiahlejšia, ako by ste čakali, a ktorá je rovnomernejšie a vo väčšej miere distribuovaná po celej miestnosti. Teraz už vychutnávanie si hudby nie je limitované na tradične úzku oblasť. Užívajte si optimálny stereo zvuk vo väčšom priestore.
Zdokonalená, plne digitálna technológia na spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.
Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania zariadenia iPod, iPhone alebo iPad! Dok umožňuje pripojenie Vášho prenosného zariadenia priamo k systému Philips, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa zariadenie iPod/iPhone/iPad nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije batéria prenosného prehrávača. Keď je prenosné zariadenie v doku, systém automaticky nabije jeho batériu.
3.0
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2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
JHov
05/10/2013
Česká republika
jedná se o zdařilý produkt s kvalitním zvukem a vyjímečným designem
Produkt je mezi ostatními výrobky ojedinělý jak svým výkonem, tak designem. Výborná reprodukce komorní hudby, operu a složitější útvary reprodukuje opět s přehledem. Snadné ovládání.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DCM5090 dokovací hudební systém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DCM5090 dokovací hudební systém
David83
27/11/2017
Česká republika
Po 2 letech odešel
Dobrý den , co se týče zvuku, Designu atd. vše super, ale .. Po 2 letech po záruce , kdy jsme téměř nepoužívaly, z ničeho nic přestalo fungovat CD, potom se začal ztrácet displej a nakonec po týdnu to nejde zapnout. Ted jsem zvědavý co bude stát oprava. Jelikož je to po záruce. Kdybych používali denně tak negativní reakce psát nebudu ale používali jsme zřídka. Nevydrží to ani 2 roky..to už je druhý drahý výrobek od Philipsu co mě vypekl kousek po záruce a to mám doma vše od této značky...
Táto recenzia bola vytvorená pre DCM5090 dokovací hudební systém
Táto recenzia bola vytvorená pre DCM5090 dokovací hudební systém