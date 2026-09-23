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DCM713/12
Posadnutí zvukom
Pomocou komponentného Hi-Fi systému Philips môžete prehrávať obsah zariadení iPhone a iPod a dobíjať ich. Špičkové reproduktory s vysokolesklým čiernym povrchom a hliníková skrinka mu dodávajú nádych elegancie a výškové reproduktory s kužeľovou klenbou zaručujú detailný a prirodzený zvuk.
dok pre iPhone/iPod
Reproduktor s kužeľ. klenbou
100 W
Tento systém má celkový výstupný výkon 100 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.
Kužeľové výškové reproduktory reprodukujú jasné vysoké a stredné frekvencie, ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z reproduktorov. Prinášajú harmonickú zmes nerušeného a nezafarbeného širokopásmového zvuku a ponúkajú detailnú čistotu vokálov a tónovú čistotu nástrojov, a tým v spojení s basovými reproduktormi dodávajú zvuku celkovú rovnováhu.
Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.
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