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Tento produkt už nie je dostupný

USB typu C do USB typu A samičí

DLC1501A/00

Typ C do adaptéra USB

Umožňuje pripojenie prostredníctvom USB do zástrčky typu C. Zmeňte akýkoľvek port USB typu C na port USB typu A a pripojte celý rad zariadení s konektorom USB typu A vrátane externých pevných diskov, telefónov, myší, tlačiarní a oveľa viac.

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Typ C do adaptéra USB

  • USB 3.0

Podporuje prenos dát cez rozhranie USB 3.0

Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 5 Gb/s cez rozhranie USB 3.0.

Štíhly a minimalistický tvar

Štíhly a ergonomický dizajn umožňuje umiestnenie kamkoľvek a bez problémov.

Flexibilná konštrukcia pre jednoduché pripnutie a odopnutie

Flexibilná konštrukcia umožňuje jednoduché pripnutie a odopnutie.

Technické špecifikácie

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