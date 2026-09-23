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DLC1501A/00
Typ C do adaptéra USB
Umožňuje pripojenie prostredníctvom USB do zástrčky typu C. Zmeňte akýkoľvek port USB typu C na port USB typu A a pripojte celý rad zariadení s konektorom USB typu A vrátane externých pevných diskov, telefónov, myší, tlačiarní a oveľa viac.
USB 3.0
Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 5 Gb/s cez rozhranie USB 3.0.
Štíhly a ergonomický dizajn umožňuje umiestnenie kamkoľvek a bez problémov.
Flexibilná konštrukcia umožňuje jednoduché pripnutie a odopnutie.
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