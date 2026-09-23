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DLC2103U/00
1,2 m USB A k Micro-USB
Nabite a pripojte mobil pomocou tohto kábla USB A k Micro-USB. Funguje s existujúcou USB stenou alebo nabíjačkou do automobilu. Je skvelé mať poruke náhradný kábel!
Noste ho so sebou, nechávajte ho na pracovnom stole alebo ním nahraďte stratený kus – vždy budete môcť pripojiť a nabíjať svoje zariadenie.
Môžete ho pripojiť k akémukoľvek existujúcemu napájaciemu zdroju USB – nástennému, automobilovému či počítačovému – nabíjajte pohodlne aj v nevyhnutných prípadoch.
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