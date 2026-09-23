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Tento produkt už nie je dostupný

Kábel USB-C-to-Lightining

DLC3106L/00

Kábel USB-C-to-Lightining

Pripojte svoj iPhone k zariadeniu Macbook a zosynchronizujte hudbu, aplikácie, fotografie, aktualizácie a množstvo ďalšieho. Nabíjajte svoje zariadenie počas pripojenia. Kompatibilný s nabíjačkou USB-C, ktorú už používate doma alebo v aute. Skvelý náhradný kábel, ktorý sa vždy zíde!

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Kábel USB-C-to-Lightining

  • Synchronizácia a nabíjanie

  • 2 m

Môžete ho pripojiť ku svojim nástenným USB alebo auto-nabíjačkám

Môžete ho pripojiť k akémukoľvek existujúcemu napájaciemu zdroju USB – nástennému, automobilovému či počítačovému – nabíjajte pohodlne aj v nevyhnutných prípadoch.

Konektor USB typu C pre vysokorýchlostné nabíjanie

Konektor USB typu C pre vysokorýchlostné nabíjanie s vašimi najnovšími zariadeniami kompatibilnými s typom C

Skvelý ako záložný kábel alebo náhrada za kábel Lightning od Apple

Skvelý ako záložný kábel alebo náhrada za kábel Lightning od Apple

Technické špecifikácie

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